Garmin Hack Olayında Son Durum: Fidyecilere Milyon Dolarlık Ödeme!

Garmin’in servisleri sunucularına WastedLocker adlı bir fidye yazılımı bulaşması sonucunda 22 Temmuz’da kullanılamaz hale gelmişti. Giyilebilir cihaz üreticisi, dosyaları kurtarmak için 27 Temmuz’da şifre çözme anahtarını aldı ve servisleri tekrar çalışır hale getirmeyi başardı. Sky News’dan yeni bir rapora göre, Garmin siber güvenlik firamsı Arete IR aracılığıyla siber suçlulara milyonlarca dolarlık fidye ödedi.

Dosyaları Kurtarmak Pahalıya Patladı!

Rapora göre, Garmin başta fidye yazılımı (ransomware) saldırılarına yanıt verme konusunda uzmanlaşmış başka bir siber güvenlik firmasına ulaşmış. Ancak firma, Garmin’e yardım etmemiş. Firmanın yaptırımlara maruz kalma riski nedeniyle fidye ödemesini görüşmediği söyleniyor. Giyilebilir cihaz üreticisi daha sonra Arete IR ile iletişime geçerek ödemeyi gerçekleştirdi. Şirket, dosyalarını kurtarmak için fidyecilere verdiği para 10 milyon dolar!

Arkasında Ruslar Var!

Arete, WastedLocker fidye yazılımının arkasındaki ismin Evil Corp olduğunu iddia ediyor ancak kanıtlayamıyor. Evil Corp, Dridex kötü amaçlı yazılım ile 100 milyon dolardan fazla maddi zarara yol açan Rusya merkezli bir siber suçlu grubu. Amerika Hazine Departmanı, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Evi Corp’u Amerikalıların bireylerle ve Evil Corp ile ilgili herhangi bir ticari kuruluşla işlem yapmalarını yasaklamıştı.

Sky News’a gönderilen açıklamada Arete sözcüsü şunları söyledi: “Arete’in tüm müşteriler için sözleşmeye bağlı gizlilik yükümlülükleri vardır, bu nedenle de herhangi bir müşteri kimliğini veya etkileşimlerini konuşmaz. Arete, ABD ticari yaptırım yasalarına uyulmasını sağlamak için önerilen ve gerekli tüm incelemeleri takip eder.”