Gearbest'te Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Güvenlik Açığı Keşfedildi!

Dünyanın en popüler e-ticaret siteleri arasında yer alan Gearbest, şu sıralar 1.5 milyon kişiyi ilgilendiren büyük bir güvenlik açığı ile gündemde. Çin menşeli şirket, kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlayamıyor.

Beyaz şapkalı hacker Noam Rotem'ın liderliğindeki araştırma ekibi tarafından keşfedilen bu açık, Gearbest'in veritabanında bulunmaktaydı. Her gün milyonlarca kişinin alışveriş yaptığı sitede böyle bir açığın bulunması güvenlik zafiyetinin olduğunu ortaya çıkardı. Hackerlar, Gearbest'in veri tabanına girdikten sonra tüm siparişlerinizi, ödeme bilgilerinizi ve kişisel bilgilerinizi kolaylıkla görüntüleyebilmekteydi. Açık neyse ki çok uzun bir süre geçmeden kapatıldı.

Gearbest Konu Hakkında Açıklama Yaptı!

Gearbest yetkilileri keşfedilen güvenlik açığı hakkında Android Police isimli siteye şu açıklamalarda bulundular; "Açığın ortaya çıktığını öğrendikten hemen sonra güvenlik uzmanlarımıza bilgi vererek soruşturma açtık. Verileri depolamak veya işlemek için kullandığımız tüm oluşturulmuş veritabanlarımızın veya sunucularımızın gerekli tüm şifreleme önlemleriyle korunduğunu ve kesinlikle güvenli olduğunu tespit etmemize rağmen, verileri geçici olarak depolamak için kullandığımız harici araçların bazılarına 3. kişiler tarafından erişilmiş ve bu nedenle veri güvenliği tehdit edilmiş olabilir.

Harici araçlar verimliliği arttırmak ve aşırı yüklenmeyi önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Veriler otomatik olarak silinmeden önceki 3 günden daha kısa bir süre için bu araçlarda depolanmaktadır. Olası veri güvenliği ihlallerini göz önünde bulundurarak, bu tür verilerin başkalarının kötü niyetli taramasından zarar görmesini önlemek için bu araçları güçlü güvenlik duvarlarıyla koruduk. Yaptığımız incelemeler 1 Mart 2019’da güvenlik duvarlarımızdan bir tanesinin yanlışlıkla kapatıldığını ortaya çıkardı.

Bu sorundan 1 Mart 2019 ile 15 Mart 2019 tarihleri ​​arasında Gearbest'ten ürün siparişi vermiş olan yaklaşık 280.000 müşterimizin etkilediğine inanıyoruz. Sorunu tarafımızca iki saat içerisinde giderdik. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için iç güvenlik yönetimimizi daha da güçlendireceğiz. Olanlar için gerçekten özür dileriz. Yukarıda belirtilenlere ek olarak, sitemize yeni kayıt olan müşterilerin hesaplarına herhangi bir yasadışı giriş yaşanmaması için şifreleri etkisiz hale getirecek acil önlemler alacağız ve durumdan etkilenen tüm müşterilere e-posta göndereceğiz. "

Sizler Gearbest'teki güvenlik açığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!