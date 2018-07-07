Gmail En Sonunda iPhone X'a Uyumlu Hale Geldi

iPhone X geçtiğimiz yıl piyasaya sürüldü ve telefonun lansmanı ile birlikte 'çentik' kavramı teknoloji dünyasına giriş yapmış oldu. Ancak çentikli iPhone X'in ekranından tam olarak yararlanmak isteyen geliştiriciler, uygulamalarını bunun için güncellemesi gerekiyor. Google da en sonunda çentik uyumlu Gmail'i kullanıcılara sundu.

İster iOS isterseniz de Android kullanıcısı olun hiç şüphesiz Google'ın ürünlerinden herhangi birini kullanıyorsunuz. Bu anlamda hiçbir kullanıcısını es geçmeyen ve tüm uygulamalarını güncel tutumak isteyen Google, en nihayetinde Inbox by Gmail'i çentikli iPhone X ekranına uygun hale getirdi ve bu sayede iPhone X kullanıcıları en kullanışlı tasarımı olan Gmail'e sahip olacaklar.

Şu anda iTunes üzerinden uygulamaya güncellemeye yayınlayan ABD'li üretici, uzun zamandır bu güncellemeyi çıkarmadığı için eleştirilere maruz kalıyordu. Ancak kullanıcılar için en iyi deneyimi sunmayı amaçlayan şirketin hem performans hem de tasarım açısından başarılı bir güncelleme yayınladığını belirtmek gerekiyor.

144MB'lik bir güncelleme ile yepyeni bir Inbox by Gmail sayesinde içeriklerine göre e-postaları kategorilere ayırabilir ve sıralayabilirsiniz. Böylelikle istediğiniz e-postaları daha rahat bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. 144MB boyutla sunulan Inbox by Gmail'in 19.5:9 en boy oranına uyum sağladığını hatırlatmak gerek.