Gmail’in Geri Al Özelliği Android Cihazlara Geldi

Google’ın Geri Al (Undo Send) özelliği Gmail’in web versiyonunda uzun süredir kullanılıyor. 2015 yılından bu yana Gmail’ın resmi özellikler listesinde yer alan özellik kullanıcılarını, yazım hatalarından, hatalı sözlerden ve yanlış e-posta gönderimlerinden koruyordu. Yapılan açıklamayla Gmail Geri Al özelliğinin Android cihazlara geldiği duyuruldu.

Android Police'in haberine göre, uzun zamandır Gmail’in web versiyonunda, iOS versiyonunda ve Google Inbox uygulamasında kullanılmakta olan bu özellik artık Gmail’in Android uygulamasına da getirilmiş durumda. Özelliğin Android versiyona tam olarak ne zaman getirildiği bilinmese de Android’de de başarılı bir şekilde çalıştığı söyleniyor.

Geri Al özelliği, gönderilen e-postalara 10 saniyelik bir gecikme uyguluyor. Bu sayede kullanıcılar, karşı tarafa gönderdikleri ancak hata yaptıklarını düşündükleri bir e-postayı 10 saniye içerisinde geri alabiliyor. Böylece hatalı gönderimlerin önüne geçilmiş olunuyor.

E-postanızı tamamlayıp gönder seçeneğine tıkladığınızda, ekranın üst kısmında 'Gönderiliyor' bildiriminin yanısıra bir de 'Geri Al' seçeneği beliriyor. E-postanız karşı tarafa gönderilirken 10 saniye içerisinde Geri Al seçeneğine tıklamanız durumunda gönderim durduruluyor ve e-postanızda yeniden düzenleme yapabiliyorsunuz.

Gmail’in web versiyonundan farklı olarak, Android versiyonunda 10 saniyelik süreyi uzatmak için herhangi bir seçenek bulunmuyor. Özelliği telefonlarınızda kullanabilmeniz için, bir süre daha hesabınız için aktif edilmesini bekleyebilir ya da Gmail’inizi en son versiyon olan 8.7’ye yükseltebilirsiniz.