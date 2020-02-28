Gmail Virüslere Karşı Ek Koruma Sağlıyor

Geçen yıl Gmail'e eklenen ve kullanıcılar tarafından fark edilmesi mümkün olmayan bir özellik güvenliği ciddi şekilde yükseltmeyi başardı. Böylece Gmail çok daha güvenli bir yer haline geldi.

Uygulamanın yeni özelliği, maile ek olarak gelen ve virüs içeren Office dosyalarını zararsız hale getirmesiyle tanınıyor. Birçok uzman yıllardır bilinmeyen kişilerden gelen e-posta eklerinin açılmaması tavsiye ediyor. Google, geliştirdiği yapay zeka algoritması ile bu sorunun önüne geçti.

Gmail güvenlik için yapay zeka kullanıyor

Şirketin Gmail için geliştirdiği yapay zeka algoritması, e-posta ile beraber bir ek dosya geldiğinde otomatik aktifleşiyor. Yapay zeka, e-postanın ekinde yer alan Office belgesindeki zararlı yazılım devreye girmeden dosyayı hemen siliyor.

Google, bir blog yazısında, “Teknolojimiz özellikle saldırıları tespit etmede yardımcı oluyor. Saldırı gibi durumlarda yeni algoritmamız, algılama oranını yüzde 150 oranında artırdı. Algoritmamız, TFX (TensorFlow Extended) ile eğitilmiş farklı bir TensorFlow derin öğrenme modeli ve her dosya türü için özel bir belge analizi kullanıyor. Belge çözümleyicileri; belgeyi ayrıştırmak, yaygın saldırı kalıplarını tanımlamak, içeriği bozmak ve özellik ayıklamadan sorumlu” ifadelerini kullanarak konuya açıklık getirdi.

Eğer sizler de Gmail uygulamasını kullanıyorsanız, güvenlik ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.