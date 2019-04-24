Godzilla: King of the Monsters'ın Final Fragmanı Yayınlandı

Başrolünde Strangers Things’in yıldızı Millie Bobbie Brown'u izleyeceğimiz Godzilla: King of the Monsters filminin son fragmanı yayınlandı. Efsanevi serinin yeni halkası, 31 Mayıs’ta izleyicilerle buluşacak.

Godzilla ve Kong: Skull Island filmlerinin küresel çaptaki başarılarının ardından sinema tutkunlarına yepyeni bir MonsterVerse filmi sunmaya hazırlanan Warner Bros., Godzilla: King of the Monsters’ın final fragmanını yayınladı.

Bir önceki filmde, 15 yıl sonra yeniden çıkagelen Prehistoric Parasite (M.U.T.O) adı verilen uçabilen ve radyasyon ile beslenen bir yaratıkla savaşarak insanlığı kurtaran Godzilla, inzivaya çekildiği okyanusun dibinden yeniden çıkacak.

Efsanevi canavar, serinin yeni filminde ezeli düşmanları Gido, Rodan ve üç başlı Kral Ghidorah ile destansı bir savaşa girecek. Devasa canavarların üstünlük mücadelesinde arada kalan insanlık ise, gezegendeki var oluşunu sürdürmek için çalışacak.

Yılın en iddialı yapımları arasında yer alan Godzilla: King of the Monsters, Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Bradley Whitford ve Vera Farmiga gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiriyor.

Superman Returns ve X-Men: Apocalypse filmlerinin yazarı Michael Dougherty tarafından yönetilen Godzilla: King of the Monsters, 31 Mayıs’ta vizyona girecek.