Google, AirDrop'a Rakip Olacak! Fast Share Geliyor

Google, Apple'da bulunan hızlı dosya paylaşım özelliği olan AirDrop'a rakip bir uygulama çıkaracağını açıkladı. Android üzerinden hızlıca dosya paylaşmak çok yakında mümkün olacak.

Fast Share Yolda!

Android akıllı telefonlar arasında bilgi göndermek için NFC bağlantılarını kullanan Android Beam uygulaması Android Q'dan çıkartılacak. Google, Android Beam'in yerine çok sevilecek bir uygulama getiriyor.

Google, Android telefon sahiplerinin Bluetooth kullanarak fotoğraf, metin ve diğer dosyaları kablosuz olarak yakındaki cihazlara iletmelerini sağlayacak "Hızlı Paylaş" adlı yeni bir özelliği test ediyor.

Hızlı Paylaş özelliği internet bağlantınız olmasa bile fotoğraf, metin ve URL'leri yakındaki cihazlarla paylaşmanıza olanak sağlamakta. Gelen sızıntılara göre yeni özellik Apple marka cihazları da destekleyecek.

Sızdırılan ekran görüntülerinde dosyaları paylaşmak için iPhone, Google Pixel 3, Chromebook, ve akıllı saat mevcut. Görünüşe göre Google, Hızlı Paylaş özelliğini tüm platformlar için geliştiriyor.

Hatırlarsınız ki Apple'ın cihazlarında bulunan AirDrop özelliği sadece Apple marka cihazlar ile veri transferine izin vermekte. Yeni özelliğin test aşamasından sonra kullanıma sunulacağı bilgisi paylaşıldı fakat net bir tarih verilmedi.

Sizler Google'ın Fast Share isimli hızlı dosya paylaşma özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fast Share özelliği AirDrop'u sollar mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!