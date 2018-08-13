Google Anlık Olarak Kullanıcılarını Takip Ediyor

Amerikan teknoloji şirketi Google'ın kullanıcılarından sürekli olarak konum bilgileri hakkında izin istediği herkes tarafından biliniyor. Eğer izin verirseniz bulunduğunuz noktaları açıkça tespit eden Google'ın izin verilmeyen cihazlarda da takibi bırakmadığı ortaya çıktı.

Android akıllı telefon ve tablet PC'lerde kullanıcılarını takip eden Google'ın aynı zamanda iPhone'da ise çeşitli uygulamalar üzerinden kullanıcılarını gözlemlediği dile getirildi. Associated Press (AP) şirketi tarafından yapılan araştırmada Google'ın kullanıcı güvenliğini ihlal ettiği ve gün içinde kullanıcıların bulundukları yerleri kaydettiği ifade edildi.

AP'nin araştırması sonucunda, konum geçmişi özelliğini kapatan cihazlarda bile Google'ın bunu dinlemediği dile getirildi. Android modellerindeki bazı Google uygulamalarının otomatik olarak konum verilerini tespit eden ABD'li şirketin, Haritalar uygulamasında günlük hava durumu güncellemelerini otomatik olarak yaptığı da belirlendi.

Google'a karşı savaş başlatan AP'nin araştırma raporunu inceleyen Princeton Üniversitesi'nden bilgisayar bilimleri araştırmacıları ise şirketin konum bilgilerini topladığını doğruladı. İki milyar Android kullanıcısının ve yüz binlerce iPhone sahibinin bu ihlalden etkilendiğini aktaran araştırmaya karşı Google'dan açıklama gelmediğini belirtmek gerekiyor.

Google'ın kullanıcılarına karşı uyguladığı bu politika hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!