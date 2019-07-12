Google Asistan, Kullanıcıları Sessiz Sedasız Dinliyor

Google'ın popüler servislerinden biri olan Google Asistan'ın kullanıcıların sesini kaydedip bu kayıtları Google çalışanlarına gönderdiği ortaya çıktı.

Google Asistan Kulak Misafiri Oluyor

VRT NWS'in raporuna göre Google Asistan binden fazla ses kaydını tuttu ve bu kayıtların 153 tanesini de yanlışlıkla kaydetti. Google'ın kaydettiği seslerin içinde kullanıcıların telefonu başında yaptıkları günlük konuşmalar ortalığa saçıldı.

Teknoloji şirketleri yapay zekanın kendini geliştirmesi için ses kaydının zorunlu olduğunu savunurken, diğer yandan bu kayıtların çalışanlarca dinlenildiğinin ortaya çıkması büyük tepki çekti.

Google tarafından henüz konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, Google Asistan'ın sesleri kaydedip Google çalışanlarına göndermesi hakkında resmi bir açıklama bekliyorlar.

Google Asistan, sesli olarak yol tarifi etme, telefonla arama yapma, mesaj ve e-posta gönderme, müzik çalma, video oynatma, bulunan veya merak edilen bir konumdaki şu an ve yakın gelecekteki hava durumu tahminlerini alma, spor karşılaşmalarının sonuçlarını öğrenme gibi pek çok yeteneğe sahip.

Sizler Google Asistan'ın sesleri kaydedip Google çalışanlarına göndermesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Google Asistan sessizce bizleri dinliyor mu? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!