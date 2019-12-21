Google Chrome'a "Sekme Dışı Medya Kontrol Düğmesi" Geliyor

Google Chrome, tüm sekmeleriniz için medya denetimlerini kolaylaştıran yeni bir "Media Hub" özelliği alıyor. Yeni özellik sayesinde Chrome'da gezinirken arkada oynayan medya kontrol edilebilecek.

Google Chrome'un "medya kartı" olarak nitelendirilen yeni özelliği kapsamında tüm medya sekmeleriniz için kontrol kartları göreceksiniz. Google bu özelliği yakın zamanda Chromium blogunda duyurdu ancak aniden yayın kaldırıldı. Yeni özelliğin mobildeki bildirim çubuğuna benzeyeceği düşünülüyor.

Medya denetimleri daha önce Ağustos ayında Chrome OS'de başlatıldı ve şimdi de Chrome'un Windows, Mac ve Linux sürümlerine geliyor. Medya denetimi en temel biçiminde, oynatılan sitenin URL'sini, başlığını ve duraklatma için tek bir düğmeyi barındırıyor. Bildirim kontrolü sayesinde aniden açılan gürültülü sekmeyi hızlı bir şekilde susturabilirsiniz.

Ayrıca medya kontrol kartı önceki, sonraki, hızlı-ileri düğmeleriyle albüm resmini görüntüleyebilir. Tıpkı Android'de olduğu gibi bildirim otomatik olarak albüm kapak resminden seçilen renklere göre renklendiriliyor. Yeni özellik dağıtılmaya başlamış olmasına rağmen global pazarda bir süre daha bekletilebilir. Kontrol etmek istiyorsanız Chrome'un ayarlar kısmından "Global Medya Kontrolleri"ni etkinleştirebilirsiniz.