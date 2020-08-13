Google, Chrome OS'de Uygulama Geliştirmeyi Kolaylaştırıyor

Google, hem Chrome OS için uygulama geliştiricilerinin hem de Chromebook kullanan geliştiriciler için ChromeOS.dev'i tek bir merkez olarak kullanıma sunuyor. Bu platform sayesinde Chrome OS'de uygulama geliştirmek çok daha kolay.

Google, geliştiricilerin Android'lere uyarlamak için ihtiyaç duydukları araçları, kaynakları ve en iyi uygulamaları bulmalarına ve bunlara erişmelerine yardımcı olacak yeni bir hizmet başlattı. ChromeOS.dev adındaki bu platform geliştiriciler için bir portal olarak hizmet verecek.

Chrome OS'de Android uygulama geliştirme için daha fazla destek sunmak isteyen Google, ChromeOS.dev platformunda en son haberleri, ürün duyurularını, teknik belgeleri ve popüler uygulamalardan kod örneklerini barındıracak.

Chrome OS'de Android uygulama geliştirmek

Pek çok Chromebook artık Linux uygulamalarını çalıştırabildiğinden dolayı Google Chromebook harika bir geliştirici makinesine dönüştürülebiliyor. ChromeOS.dev platformunda Linux terminalini özelleştirme, Android Studio ve Flutter yükleme, Android uygulamalarını doğrudan Chromebook'ta test edebiliyorsunuz.

Google'ın Android uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmak için sunduğu ChromeOS.dev'e yönelik açıklaması şu yönde:

"Hedefimiz, her beceri düzeyindeki geliştiricilerin tüm platformlar için basit, güçlü ve güvenli uygulama deneyimleri oluşturmasına yardımcı olmaktı. Yararlı ve ilgi çekici uygulamalara daha fazla ihtiyaç duyulduğundan, Chrome OS'i çok yönlü, özelleştirilebilir ve sezgisel hale getirerek süreci kolaylaştırmak için çok çalışıyoruz"