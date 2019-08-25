Google Chrome, Şifrelerinizin Sızdırılması Durumunda Size Haber Verecek

Her yıl milyonlarca internet kullanıcısının şifreleri çeşitli internet sitelerinden sızdırılıyor. Ortaya şifreler ve hesaplarla ilgili bir skandal çıktığında ilk işimiz bütün hesaplarımızdaki şifreleri değiştirmek oluyor. Ancak günümüzde kullandığımız sitelerin sayısını düşündüğümüzde bütün şifreleri değiştirmek pek de kolay bir iş değil. Bu nedenle Google Chrome’a gelecek bir eklenti işinizi kolaylaştırarak şifrenizin ele geçirilip geçirilmediğini öğrenmenizi sağlayacak.

Techdows’tan gelen haberlere göre yeni özellik hali hazırda Chrome Canary’de kullanılabiliyor. Adres çubuğuna chrome://flags/#password-leak-detection yazdığınızda bu özelliği aktive edebiliyorsunuz. "Password Leak Detection” olarak geçen yani şifreniz sızdırıldığında bildirim yapan bu yeni hizmetin çalıştığından emin olmak için ise Chrome Canary’yi yeniden başlatıp Ayarlar’dan şifre kısmına gelip özelliğin açık olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Yakında Google Chrome’a da gelecek olan bu özellik, Chrome’a uzantıyı eklediğinizde şifrenizin internete sızdırılmış olup olmadığını kontrol edecek. Şifrenizin sızdırıldığı bir internet sitesine girmeye çalıştığınızda Chrome sizi uyaracak ve şifrenizi değiştirmenizi önerecek.

Chrome’a gelecek bu özelliği sadece bilgisayarınızda değil Android cihazlarınızda da kullanılabileceksiniz. Google bu sayede şifrelerini koruma altına almış insanların sayısının daha da artmasını hedefliyor. Pek çok insanın işine yarayacak bu eklenti henüz Google Chrome Canary’de yer alsa da birkaç sonra özellik daha stabil hale geldiğinde Google Chrome’da da kullanılabilecek.