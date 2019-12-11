Google'da 2019'da En Çok Neler Arandı? İşte Yılın Arama Trendleri

2019 Google Arama Trendleri listesi paylaşıldı. Türkiye’de ve Dünyada en çok arananları gösteren Google Yılın Arama Trendleri 2019 listesi haberimizde.

Google, her sene olduğu gibi Türkiye’de ve Dünyada yükselen arama trendlerini içeren listeyi paylaştı. Türkiye’de en çok gerçekleştirilen aramalar beş farklı kategoride toplandı. 2019’un yükselen arama trendleri listesinde Genel Aramalar kategorisinde ilk sırayı “İstanbul Seçim Sonuçları” alırken, Eminet Bulut en çok aratılan isim oldu, Yemek kategorisinde Revani aratıldı, Diziler kategorisinde farkındalığa dikkat çeken Mucize Doktor dizisi, Şarkılar kategorisinde Reynmen’in Derdim Olsun şarkısı en çok aratılan parça oldu. Finaliyle sosyal medyada uzun bir süre gündemde kalan Game of Thrones dizisi Diziler kategorisinde dördüncü sırada yerini aldı. Google’da gerçekleştirilen aramaların tam listesi şu şekilde:

Türkiye’de 2019’da Yükselen Genel Aramalar

İstanbul Seçim Sonuçları 2019

Geleceğe Nefes

YSK

Deprem

Sigara Fiyatları

Dolar Kuru

Askerlik Son Dakika

EYT

İstiklal Marşı 10 Kıta

Notre Dame Katedrali

Türkiye’de 2019’da Yükselen Aramalar - İsimler

Emine Bulut

Ekrem İmamoğlu

Neslican Tay

Palu Ailesi

Tarık Ünlüoğlu

Kerimcem Durmaz

Dilber Ay

Ayşen Gruda

Devran Çağlar

Demet Akbağ

Türkiye’de 2019’da Yükselen Aramalar - Diziler

Mucize Doktor

Zalim İstanbul

Her Yerde Sen

Game of Thrones

Kuzey Yıldızı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Afili Aşk

Kuzgun

Bir Zamanlar Çukurova

Yasak Elma

Türkiye’de 2019’da Yükselen Aramalar – Yemek Tarifleri

Revani

Kestane

Limonata

Sütlaç

Kapuska

Barbunya

Piyaz

Cheescake

Paçanga Böreği

Alıç Sirkesi

Türkiye’de 2019’da Yükselen Aramalar - Şarkılar