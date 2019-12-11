Google'da 2019'da En Çok Neler Arandı? İşte Yılın Arama Trendleri

2019 Google Arama Trendleri listesi paylaşıldı. Türkiye’de ve Dünyada en çok arananları gösteren Google Yılın Arama Trendleri 2019 listesi haberimizde.
Google, her sene olduğu gibi Türkiye’de ve Dünyada yükselen arama trendlerini içeren listeyi paylaştı. Türkiye’de en çok gerçekleştirilen aramalar beş farklı kategoride toplandı. 2019’un yükselen arama trendleri listesinde Genel Aramalar kategorisinde ilk sırayı “İstanbul Seçim Sonuçları” alırken, Eminet Bulut en çok aratılan isim oldu, Yemek kategorisinde Revani aratıldı, Diziler kategorisinde farkındalığa dikkat çeken Mucize Doktor dizisi, Şarkılar kategorisinde Reynmen’in Derdim Olsun şarkısı en çok aratılan parça oldu. Finaliyle sosyal medyada uzun bir süre gündemde kalan Game of Thrones dizisi Diziler kategorisinde dördüncü sırada yerini aldı. Google’da gerçekleştirilen aramaların tam listesi şu şekilde:
Türkiye’de 2019’da Yükselen Genel Aramalar
- İstanbul Seçim Sonuçları 2019
- Geleceğe Nefes
- YSK
- Deprem
- Sigara Fiyatları
- Dolar Kuru
- Askerlik Son Dakika
- EYT
- İstiklal Marşı 10 Kıta
- Notre Dame Katedrali
Türkiye’de 2019’da Yükselen Aramalar - İsimler
- Emine Bulut
- Ekrem İmamoğlu
- Neslican Tay
- Palu Ailesi
- Tarık Ünlüoğlu
- Kerimcem Durmaz
- Dilber Ay
- Ayşen Gruda
- Devran Çağlar
- Demet Akbağ
Türkiye’de 2019’da Yükselen Aramalar - Diziler
- Mucize Doktor
- Zalim İstanbul
- Her Yerde Sen
- Game of Thrones
- Kuzey Yıldızı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Afili Aşk
- Kuzgun
- Bir Zamanlar Çukurova
- Yasak Elma
Türkiye’de 2019’da Yükselen Aramalar – Yemek Tarifleri
- Revani
- Kestane
- Limonata
- Sütlaç
- Kapuska
- Barbunya
- Piyaz
- Cheescake
- Paçanga Böreği
- Alıç Sirkesi
Türkiye’de 2019’da Yükselen Aramalar - Şarkılar
- Derdim Olsun - Reynmen
- Susamam – Şanışer
- Çok Sevdim Yalan Oldu – Fatih Bulut
- Ela - Reynmen
- Mekanın Sahibi – Norm Ender
- Aya – Murda & Ezhel
- Unuturum Elbet – Rafet El Roman & Derya
- Ruhumda Sızı - Ender Balkır
- Bir İhtimal Biliyorum - Gülşen
- Sana Doğru - Bora Duran