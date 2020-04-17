Google, Her Gün Milyonlarca Koronavirüs İlişkili Zararlı Mail Temizliyor!

Koronavirüse ilişkin zararlı e-postalar (mailler) günden güne artıyor. Hacker’lar, kendilerini tanınmış bir şirket veya Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi bilindik sağlık otoriteleri olarak tanıtarak kullanıcıları kandırmaya çalışıyor. Google, koronavirüs spam maillerinin ulaşmaması için büyük çalışma içerisinde. Detaylar haberimizde.

Her Gün 240 Milyon Koronavirüs Spam Maili!

Siber suçlular, koronavirüs pandemisi nedeniyle insanların eve sıkıştığı bu günlerde de durmak bilmiyor. Bilgisayar korsanları, kendilerini tanınmış sağlık kurumları ve kişiler gibi tanıtarak kullanıcıları etkilemeye, kendi tasarladıkları zararlı sayfalara yönlendirmeye çalışıyor. Ayrıca yoğun bir şekilde koronavirüse ilişkin mail gönderiminde bulunuyorlar. Barracuda araştırmacılarına göre, koronavirüs ile ilgili kimlik avı saldırıları Ocak ayından bu yana yüzde 667 oranında artış gösterdi. Google da Gmail’deki bu e-postaları filtrelemeye yönelik çalışmalar yapıyor. Arama devi, geçtiğimiz hafta günlük 18 milyondan fazla kötü amaçlı yazılım ve kimlik avı e-postası tespit ettiklerini, her gün 240 milyon Kovid-19 ilişkili spam e-postayı engellediklerini söyledi.

Koronavirüs Bağış Kampanyası Maillerine Dikkat!

Gmail’in makine öğrenimi algoritmasının spam ve kötü amaçlı yazılım yüklü e-postaları yüzde 99.9 başarı oranıyla filtrelediği belirtildi. Google, ayrıca bu e-postalarda ortak temaları da (Dünya Sağlık Örgütü’nün bağış istemsi veya teşvik paketleri gibi) paylaştı. Şirket, spam iletileri işaretlemek için DMARC (bir e-posta kimlik doğrulama protokolü) teknolojisini kullandıklarını ve Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte çalıştıklarını da paylaştı.

Google'dan Güvenlik Önerisi

Google, kullanıcıların güvenmedikleri gönderenlerden dosya indirmemeleri, Gmai’in önizleme aracını kullanmalarını tavsiye ediyor. Google güvenlik kontrolü testini uygulamanızda da fayda var.