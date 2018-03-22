Google Haritalar Restoranların Bekleme Sürelerini Gösterecek

Google Haritalar uygulamasının iOS sürümüne yapılan yeni güncellemenin ardından, uygulama gidilecek restoranlarda masaya oturma sürelerini göstermeye başladı.

Google Haritalar, ilk çıktığı günlerden bu yana inanılmaz bir değişim göstermiş ve kullanıcılarına onlarca farklı bilgi sunmaya başlamıştı. Park yerlerinden çevredeki restoranlara kadar binlerce küçük detayı içerisinde barındıran uygulama, iOS işletim sistemi için çokça kullanılacak bir başka özelliği daha faaliyete geçirdi.

Şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılabilen bekleme süresi özelliğiyle birlikte Google Haritalar kullanıcılarının, gitmek istedikleri restoranlarda masaya oturabilmek için ne kadar beklemeleri gerektiği bilgisini görebilecekleri duyuruldu. Bekleme suresiyle birlikte restoranın saatlere göre yoğunluk istatistiklerini de verecek olan Google Maps, böylece plan yapan insanların kolayca kendilerine en uygun restoranı seçebileceklerini belirtti. Restoran bekleme süresi özelliğinin şimdilik belli başlı mekanlar ile sınırlı olduğu hatırlatılırken, kullanıcıların beğenmesi durumunda yavaş yavaş genişletilmeye başlanacağı da söylenenler arasında yer aldı.

Yine aynı güncellemeyle Google Haritalar’a eklenen metro girişi özelliğiyse birçok kullanıcı tarafından beğeniyle karşılandı. Şimdilik sadece New York, Hong Kong, Taipei, Paris, Los Angeles, Delhi, Moskova, Singapur, Madrid, Barselona, Kiev ve Budapeşte’de kullanılabilen özellikle birlikte Google Haritalar’dan yol yardımı alanların, en uygun metro girişine yönlendirilmeye başlanacağı belirtildi.