Google'ın Renkli Bisikletleri Birer Birer Kayboluyor

Google, Silikon Vadisi olarak adlandırılan Mountain View'deki merkezinde, çalışanlarının kampüsün etrafında hızlı ve kolay bir şekilde dolaşmaları için dev bir bisiklet filosuna ev sahipliği yapıyor. Fakat teknoloji devinin yaklaşık 1,100 kapasiteli "Gbikes" adı verilen bisikletleri her geçen gün azalıyor. İyi de neden? Cevabı haberimizde.

Renkli logosu kadar rengarenk bisikletleriyle de bilinen Google'ın şu sıra başı oldukça ilginç bir olayla dertte. Google, Mountain View'deki kampüste bulunan bisikletlerin her hafta 100 ila 250 kadarının kaybolduğunu söylüyor. Aslına bakarsanız sorunun asıl kaynağı kötü niyetli hırsızlar değil.

Mountain View bölgesi sakinleri, Gbikes'ı ücretsiz bir topluluk hizmeti olarak görmüş. E hal böyle olunca kentte yaşayanlar da bisikletleri izin almaksızın işlerini görmek için "ödünç almaya" başlamışlar. Lakin alınan bisikletleri geri yerine bırakmak kimsenin aklına gelmemiş. Zira bisikletlerin bazıları şehir içindeki okullarda, marketlerde ve çimlerde bulunmuş. Hatta bir tane bisikletin, ABD'de Nevada Çölü'nde düzenlenen eğlence festivali Burning Man'de bulunduğu dahi söyleniyor.

Bisikletleri "ödünç (ç)alanlardan" bir tanesinin de Belediye Başkanı Ken Rosenberg olduğu belirtilirken, masumane duygularla Gbikes'ı alan insanlar söz konusu bisikletleri kullanırken kendilerini özgür hissediyorlarmış. 68 yaşındaki Sharon Veach isimli vatandaş bu durumu "dostça bir jest" olarak tanımlıyor ve geceleri sık sık bisikletleri kullanarak gezintiye çıktığını söylüyor.

Google, bu durumdan sıkılmış olacak ki kaybolan bisikletlerin izini sürmek için sadece bu işle ilgilenecek 30 kişiyi işe aldı. Öte yandan bisikletlere GPS taktırmayı planlayan dev şirket, sadece çalışanlarının telefonlarıyla açılabilecek bir kilit sistemi üzerinde çalışıyor.