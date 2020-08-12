Matematik ve Fen Sorularınızı Google Lens'e Çözdürün

Google Lens basit matematik denklemlerinizi çözmeniz için başarılı bir yapay zeka uygulaması olsa da artık Google Lens'e matematik ve fen sorularınızı da çözdürebilirsiniz. Google Lens sorular için arama yapacak ve öğrenciye de öğretecek.

Okullarının online ders vereceğini düşünürsek Google, yeni Google Lens özelliğini uygulamalı öğrenim sağlamanın bir yolu olarak vurguluyor. Google Lens bir matematik problemini araştırmak ve anında cevap vermek yerine, sonucun nasıl elde edildiğine dair adım adım talimat gösteriyor.

Google Lens ev ödevi "Çözme Adımları" kartı birkaç seçenek sunuyor: Çözüme genel bakış, İkinci dereceden formül kullanarak çöz, Çarpanlara ayırarak çöz. Bu adımlardan birini seçecek ve sorunun çözümü adım adım cevap olarak sunulacak.

Google Lens, matematik ve fen alanlarıyla ilgili sorularla uğraşırken muhtemelen yararlı olacak ancak Google'ın diğer eğitim alanlarıyla ilgili bilgi grafiğinden de yararlanabilirsiniz. Matematik veya fen dışındaki sorular için bu bilgi kartları öğrencilere paylaşılacak.

Google Lens ev ödevi yeteneği aslında Google'ın satın aldığı ve bu yılın başlarında başlattığı ödev yardımcı uygulaması Socratic ile bağlantılı. Socratic uygulaması Google Lens'e entegre edilerek öğrencilere adım adım deneyimi sunabilir.