Google Lens Yoluna Kendi Başına Devam Edecek

Google I/O 2017 sırasında duyurulan görsel analiz uygulaması Google Lens, bir süredir Google’ın kamerası içerisinde kendisine yer buluyordu. Devasa teknoloji şirketi, bugünden itibaren Google Lens’in kendi başına ilerleyeceğini ve harici olarak indirilebileceğini açıkladı.

Google Lens, şirketin uzun süredir en iyi olduğu işi görseller üzerine taşıyor ve kamerasının çevriliği olduğu mağazanın, tarihi yapının ya da hayvanın özellikleri hakkında bilgi veriyordu. Yapay zeka ile desteklenen sistem, gördüğü nesnenin ne olduğunu hemen bulabiliyor ve kullanıcının karşısına o nesneye dair bilgi çıkarıyordu. Örneğin; Google Lens’i açıp, kamera herhangi bir dükkana çevrildiğinde Google Lens hemen dükkanın hangi dükkan olduğunu buluyor ve o dükkana dair bilgileri ekrana getiriyordu.

Arama motorlarına gerçek bir görsel kuvvet kazandırmaya aday olan Google Lens, duyurulmasından hemen sonra Google’ın kamera uygulaması içerisine dahil edilmiş ve belli başlı telefon modellerinde kullanılmaya başlanmıştı. Bugün itibarıyla bütün Android kullanıcılarının hizmetine açılan Google Lens’in indirilip, harici olarak kullanılabileceği söylendi.

Birçok dikkat çeken özelliğiyle Android kullanıcılarının ilgisini şimdiden çekmeyi başaran Google Lens uygulamasını hemen indirip denemek için ise aşağıdaki indir tuşuna basmanız yeterli.