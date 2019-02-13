Google Maps Konum Geçmişi Silme Özelliğini Test Ediyor

Google, yayınladığı yeni beta sürümü ile Google Maps üzerinde yer vermeyi düşündüğü yeni özellikleri test etmeye başladı. Google Maps için yayınlanan son beta sürümünde göze çarpan en büyük yenilik ise konum geçmişi silme ayarı oldu.

Google Maps bir harita uygulaması olmasından mütevellit sürekli olarak kullanıcılarının konum bilgilerini takip ediyor ve kaydediyordu. Kaydettiği verileri işleyen ve bunu kullanıcılara reklam olarak döndüren Google, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan yeni kişisel verilerin korunması kanunu sonrasında harekete geçti ve yeni kişisel veri özelliğini beta sürümüne ekledi.

Google Maps 10 olarak beta sürümünün içerisinde yer alan yeni kodlardan anlaşıldığı kadarıyla internet devi, harita uygulamasını ekleyeceği yeni özellikle konum verilerinin otomatik olarak silinmesinin önünü açmayı planlıyor. 9to5Google isimli internet sitesi tarafından keşfedilen yeni özelliğin henüz deneme aşamasında olduğunun altı çizilirken, konum geçmişi silme özelliğinin nihai sürümde bulunup bulunmayacağının ise kesin olmadığı dile getirildi.

Konum geçmişi silme özelliği hakkında çok fazla detay vermekten kaçınan 9to5Google, geçmiş silme işleminin ne kadar hızlı çalıştığı, hangi verileri sildiği ya da nasıl bir silme işlemi yaptığı gibi detayları okuyucularına aktarmadı.