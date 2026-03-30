Google'dan Şaşırtan Tasarım Hamlesi! Pixel 11 Serisinde Radikal Değişiklik

Google denildiğinde çoğumuzun aklına ilk olarak arama motoru geliyor. Ancak şirket akıllı telefon pazarında da faaliyet gösteriyor. Her yıl yeni modellerle kullanıcıların karşısına çıkan teknoloji devi, çok yakında ise Pixel 11 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Seriye dair şimdiye kadar pek çok iddia ve sızıntı gündeme geldi. Son olarak ise serinin standart modeli olan Google Pixel 11’in tasarımı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Google Pixel 11 Tasarımı Nasıl Olacak?

Birkaç ay sonra tanıtılması beklenen Google Pixel 11’in tasarımı, ortaya çıkan render görseller ile gün yüzüne çıktı. Paylaşılan görüntülere baktığımızda cihazın Pixel 9 serisinden bu yana devam eden tasarım dilini büyük ölçüde koruyacağını görüyoruz. Düz kenarlar, düz ekran, yuvarlatılmış köşeler ve ince çerçeveler bunu gösteriyor. Ancak dikkatli bakıldığında kamera alanında küçük ama önemli bir değişiklik göze çarpıyor.

Pixel 7’den Pixel 10 serisine kadarki modellerde kamera modülünün sağ tarafında, LED flaşın hemen arkasında alüminyum bir alan bulunuyordu. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre bu alan Pixel 11 serisi ile birlikte kaldırılıyor. Ortaya çıkan tasarım bunu gösteriyor. Yeni tasarımda kamera çubuğu sağdan sola kesintisiz bir şekilde uzanırken, LED flaş da artık bu alanla aynı arka plan üzerinde yer alacak.

Google, bu değişiklik ile birlikte daha sade bir tasarıma yöneliyor gibi görünüyor. Tabii paylaşılan görselin henüz resmi olmadığını tekrardan hatırlatalım. Beklenen tasarımın gerçek olup olmadığını ancak cihazın resmi tanıtımıyla birlikte kesin olarak öğrenebileceğiz. Peki Pixel 11 ne zaman tanıtılacak?

Google Pixel 11 Ne Zaman Tanıtılacak?

Daha önceki sızıntılara göre Pixel 11 modelinin Ağustos 2026’da tanıtılması bekleniyor. Aynı lansmanda Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL ve Pixel Fold'un da kullanıcıların karşısına çıkacağı söyleniyor. Aslında Google, geçmişte Pixel lansmanlarını genellikle ekim aylarında gerçekleştiriyordu.

Ancak Pixel 9 serisiyle etkinlikler ağustos ayına çekildi. Bu doğrultuda Pixel 11 serisinin de ağustos ayının başlarında duyurulması, ayın sonuna doğru ise satışa sunulması bekleniyor.

Google Pixel 11 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,3 inç

Ekran Teknolojisi: Actua Display (LTPO OLED)

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2424 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

Ekran Piksel Yoğunluğu: 422 PPI

İşlemci: Google Tensor G6 (2 nm - TSMC üretimi)

RAM: 12 GB LPDDR5X

Depolama: 128 GB / 256 GB

Batarya: 4.750 mAh

Hızlı Şarj: 30W Kablolu / Qi2 Kablosuz Şarj Desteği

Ana Kamera: 50 MP (Geniş Açılı)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 48 MP (Makro Odaklama Destekli)

Ön Kamera: 10,5 MP (Dual PD)

Yazılım: Android 17

Boyut: 150,5 x 70,8 x 8,9 mm

Ağırlık: 187 gram

Google Pixel 11 Ekranı Nasıl Olacak?

Mevcut bilgilere göre Pixel 11, 6,3 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekranla gelecek. Bu panel 1080 x 2424 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 422 PPI sunacak. Bu sayede oldukça akıcı ve net bir görüntü sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse 2025'te piyasaya sürülen Pixel 10 da aynı ekran özelliklerine sahipti. Görünüşe göre aynı panel karşımıza çıkacak.

Google Pixel 11 Hangi İşlemciden Güç Alacak?

12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanıyla satılacak cihazın kalbinde ise Googel Tensor G6 işlemci bulunacak. 2 nm fabrikasyon sürecinden geçecek bu yonga seti henüz resmi olarak tanıtılmadı ancak yakın zamanda Tensor G6 performans testi ortaya çıkmıştı.

Böylelikle 2,65 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek, 3,38 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek ve 4,11 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdekten oluşacağı görülmüştü. Performans testi sonuçlarına göre amiral gemileri ile yarışamayacağını da söylemek gerekiyor. Ancak zaten Pixel 11'in de üst segment bir cihaz olmayacağı biliniyor. Ama Pixel 10'a kıyasla önemli bir yükseltme olacağı kesin. Zira selefinde Tensor G5 işlemci vardı.

Google Pixel 11 Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Öte yandan cihazın ön tarafında 10.5 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerasının yer alması bekleniyor. Arka tarafta ise 50 MP ana kamera ve 48 MP ultra geniş açılı kameranın bulunacağı ifade ediliyor. Telefo kamerayla ilgili bir bilgi mevcut değil. Bu kameraların amiral gemisi modeller kadar iddialı sonuçlar sunması kağıt üzerinde zor görünse de günlük kullanımda tatmin edici bir performans sunması bekleniyor.

Google Pixel 10'da ise 48 MP ana, 13 MP ultra geniş açı ve 10.8 MP telefoto kamera ile 10.5 MP özçekim kamerası bulunuyordu. Görünüşe göre ultra geniş açı kameranın çözünürlüğü selefine kıyasla daha yüksek olacak.

Google Pixel 11 Batarya Kapasitesi Ne Kadar Olacak?

İddialara göre Pixel 11, enerjisini 4.750 mAh'lik bataryadan alacak. Bu batarya 30W kablolu hızlı şarjla doldurulabilecek. Pixel 10'un batarya kapasitesi 4970 mAh idi. Şarj hızıysa aynı.

Google Pixel 11 Türkiye'ye Gelecek mi?

Google, bugüne kadar hiçbir Pixel modelini Türkiye’de resmi olarak satışa sunmadı. 2025’in sonlarına doğru ise şirketin ülkemize giriş yapabileceğine dair bazı gelişmeler yaşanmış, hatta mobil cihazlarını Türkiye’de satmak için Vodafone ile iş birliği yapacağı da öne sürülmüştü. Ancak 2026’nın nisan ayına gelmemize rağmen bu konuda henüz bir adım atılmış değil.

Bu nedenle Pixel 11 serisinin Türkiye’de satışa sunulacağına yönelik beklentiler şu an için oldukça düşük. Tabii yine de kesin konuşmamak gerekiyor. "Google Pixel 11 Türkiye’de satılacak mı?" sorusunun kesin yanıtını ağustos ayında gerçekleşecek resmi tanıtımın ardından öğrenebileceğiz.

Google Pixel 11 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

2026 yılı itibarıyla giriş seviyesi olan pek çok yeni akıllı telefonda artık 256 GB depolama standart halina gelmiş durumda. Pixel 10’da 128 GB seçeneği sunulmuştu ancak Google’ın Pixel 11 ile birlikte minimum depolama kapasitesini 256 GB’a çıkarması bekleniyor.

Cihazın fiyatının ise 850 ila 900 dolar aralığında olacağı konuşuluyor. Her ne kadar düşük bir ihtimal olsa da Türkiye’de satışa sunulması durumunda ülkemiz için belirlenecek fiyatın 75 bin ila 80 bin TL seviyelerinde olması muhtemel görünüyor.

Bu yüksek fiyatın sebebi ise tahmin edebileceğiniz üzere hem yüksek döviz kurları hem de mobil cihazlardan alınan yüksek vergi oranları bulunuyor. Zira Türkiye’de akıllı telefonlara uygulanan vergi oranı yüzde 104 seviyesinde. Bu da döviz kuru karşılığını neredeyse iki katına çıkarması anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Google Pixel 11’in teknik özellikleriyle oldukça iddialı bir telefon olduğunu söylemek mümkün. Özellikle diğer markalardan farklı olarak ek bir arayüz veya özelleştirme olmadan saf Android deneyimi sunması cihazı ilgi çekici kılıyor.

Ancak Türkiye’de 75 bin ila 85 bin TL civarında bir fiyatla satışa sunulsa ben şahsen almayı tercih etmezdim. Bu fiyat bandında Samsung Galaxy S25 veya Xiaomi 17 gibi alternatiflere yönelmek çok daha mantıklı görünüyor. En azından ben böyle düşünüyorum.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.