Google, Play Store'dan 600 Uygulamayı Kaldırdı! İşte Sebebi

Google, Android uygulama mağazası olan Play Store'dan uygulamaları kaldırmaya devam ediyor. Şirket bu kez 600 uygulamayı Play Store'dan silme kararı aldı.

Google, Reklamlar ile Mücade Ediyor

Google yayınladığı blog yazısında 600 uygulamayı kaldırdığını duyurdu ve uygulamaların çok fazla reklam gösterdiğini söyledi. Reklamları kullanıcının telefon deneyimini kötüleştirecek şekilde sunan 600 uygulamanın Admob ve Adsense hesaplarının da banlandığı bilgisi kullanıcılar ile paylaşıldı.

Google tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Mobil reklam sahtekarlığı, çeşitli yöntemlerle birçok farklı biçimde görünebilen, sektör genelinde bir sorundur. Kullanıcılara, reklamverenlere ve yayıncılara zarar verme potansiyeline sahiptir. Google'da, mobil ekosistemi dolandırmaya çalışan kötü niyetli geliştiricileri tespit etmeye ve durdurmaya odaklanan özel ekiplerimiz var. Bu çabaların bir parçası olarak, görünüşte zararsız uygulamalar oluşturan, reklam politikalarımızı ihlal edenlere karşı harekete geçiyoruz."

Google bu 600 uygulamanın isimlerinin ne olduğuna dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Görünüşe göre şirket uygulamaları ifşa etmek istemekte.

Sizler Google'ın çok fazla reklam gösteren mobil uygulamaları Play Store'dan kaldırması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!