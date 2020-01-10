Google Project Zero, Siber Güvenliğin Kurallarını Değiştiriyor

Google'ın Project Zero güvenlik ekibi, sistemlerindeki veya yazılımlarındaki sorunları açıklamadan önce şirketlere 90 gün vereceği yeni politikasını deneyeceğini açıkladı. Project Zero'nun 90 günlük güvenlik politikası nedir?

Arama devinin güvenlik analist ekibi, büyük güvenlik açıklarını keşfetmede başarılı olsa da geç fark edilme süresi nedeniyle sektördeki diğer oluşumlardan eleştiri alıyordu. Yeni bilgilendirme politikası bunu düzeltmeyi ve aynı zamanda şirketleri güvenlik sorunlarını nasıl düzelttikleri konusunda daha sorumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Project Zero'nun yöneticisi Tim Willis bir blog yazısında, ekibin politikada değişiklik yaptığını yazdı ve son beş yılda etkileyici sonuçlar verdiğini açıkladı:

“Güvenlik bilgilendirme politikamızın son beş yılda ne kadar iyi çalıştığını görüyoruz. Şirketlerin ciddi güvenlik açıklarını ne kadar çabuk düzelttiklerine ilişkin bazı büyük iyileştirmeler gördük ve şu anda güvenlik açığı raporlarımızın yüzde 97'si 90 günlük açıklama politikamız kapsamında düzeltildi."

Project Zero, 2020'de tüm hataların ne zaman düzeltildiğine bakılmaksızın tüm şirketlere “varsayılan olarak tam 90 gün” de dahil olmak üzere bazı değişiklikler yapacağını açıkladı. Bununla birlikte bir şiirket ve Project Zero arasında bir anlaşma varsa, 90 günlük süre dolmadan hata raporları yayınlanabilir.