Google Project Zero, Siber Güvenliğin Kurallarını Değiştiriyor

Google'ın Project Zero güvenlik ekibi, sistemlerindeki veya yazılımlarındaki sorunları açıklamadan önce şirketlere 90 gün vereceği yeni politikasını deneyeceğini açıkladı. Project Zero'nun 90 günlük güvenlik politikası nedir?
Arama devinin güvenlik analist ekibi, büyük güvenlik açıklarını keşfetmede başarılı olsa da geç fark edilme süresi nedeniyle sektördeki diğer oluşumlardan eleştiri alıyordu. Yeni bilgilendirme politikası bunu düzeltmeyi ve aynı zamanda şirketleri güvenlik sorunlarını nasıl düzelttikleri konusunda daha sorumlu hale getirmeyi amaçlıyor.
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