Google, TikTok'u Bitirecek Bir Şirket Satın Alıyor

Geçtiğimiz dönemde Google Plus'ın kapatılmasıyla birlikte sosyal medyada etkisini yitiren Google'ın bu alanda yeni bir şirket satın alacağı iddia edildi. YouTube'dan sonra en çok video izlenen platform olan TikTok, Amerikalı şirketin ağına takılmış durumda.

Wall Street Journal tarafından ortaya atılan bir iddia sonucunda Google'ın, TikTok rakibi olarak değerlendirilen Fireworks ile ilgilendiği belirtildi. 100 milyon dolara yakın değere ulaşan Fireworks'de 30 saniyelik videolar çekerek kendi ağınızdaki kullanıcılarla paylaşabiliyorsunuz.

Dünyanın en büyük video platformu YouTube'u elinde bulunduran Google, bu konuda TikTok'a geçit vermeyecek gibi gözüküyor. Fireworks yöneticileri ve YouTube yönetiminin de dahil olduğu bir toplantı sonucunda anlaşmanın sağlandığı ve Google'ın 100 milyon dolardan daha fazla para ödeyeceği iddia ediliyor.

Fireworks gibi bir platformla TikTok'a rakip olacağı söylenen Google'ın işi yine de zor olacak. 75 milyar dolar hasılat yapan TikTok'un başta Çin olmak üzere dünyanın pek çok noktasında geniş bir kullanıcı kitlesi bulunuyor. Fireworks için aynı kullanım oranının olduğunu söylemek pek mümkün değil.

Peki ya siz Google'dan gelecek atakla TikTok'un zayıflayacağını düşünüyor musunuz?