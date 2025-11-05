Google'dan Yeni Özellik! Yabancı Dil Bilmeye Gerek Kalmayacak

Google Translate, ilk olarak 28 Nisan 2006 tarihinde kullanıma sunuldu. Başlangıçta sadece belirli dilleri destekleyen hizmet şu an itibarıyla 100'ü aşkın dili destekliyor. İlk versiyonuna kıyasla çevirilerin doğruluk oranı bir hayli yüksek olan çeviri hizmeti için önemli bir adım daha atıldı. Google, kendi yapay zeka modeli Gemini'ın entegre edildiği Translate aracını kullanıma sunmaya başladı.

Google Translate, Gemini Desteğine Kavuşuyor

Google Translate uygulamasına yapay zeka modeli Gemini entegre edilmeye başlandı. Şu an sadece uygulamanın iOS sürümünü kullanan bazı kullanıcıların erişimine açık olan özellik, gelişmiş ve hızlı olmak üzere iki farklı mod sunuyor. Kullanıcılar, bu iki mod arasında seçim yaparak çeviri işleminin nasıl gerçekleştirileceğini belirleyebiliyor.

Gelişmiş mod, karmaşık cümleler için daha yüksek doğruluk oranı sunuyor. Şirketin kendi yapay zeka modeli Gemini tarafından desteklenen bu mod, varsayılan seçenek olarak geliyor ama şu anlık yalnızca İngilizce, İspanyolca ve Fransızca dillerini destekliyor. Diğer dillerin de zaman içinde desteklenmeye başlanması bekleniyor.

Hızlı mod, standart çeviri modelini kullanıyor. İsminden de anlaşılacağı üzere çevirileri çok daha kısa süre içinde gerçekleştiriyor. Acelesi olanların kullanımına uygun olsa da çevirilerin gelişmiş moda kıyasla biraz daha düşük olduğunu belirtmek gerekiyor. O yüzden ikisinden biri tercih edilirken artılarını ve eksilerini de mutlaka göz önünde bulundurmaya ihtiyacınız var.

Bu özelliğin ücretsiz mi yoksa ücretli mi olacağı belli değil. Ancak ücretli olması hâlinde gelişmiş yapay zeka modellerine erişim ve Google Fotoğraflar, Gmail gibi hizmetler için 2 TB depolama alanı gibi avantajlar sunan abonelik hizmeti Google AI Pro'yu almanızı gerektirebilir. Yine de bu özelliğe erişmenin ücret ödemenizi gerektireceğini gösteren bir ipucu olmadığını belirtmekte fayda var.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, özellik şu anlık yalnızca bazı iOS cihazlarda kullanılabiliyor. Geriye kalan iPhone, Android ve web kullanıcılarına bu özelliğin ne zaman sunulacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Şu an desteklediği dil yelpazesine bakılacak olursa tüm dünyada kullanıma açılması biraz zaman alabilir.