Google, Translatotron ile Sesli Çeviri Yapmaya Hazırlanıyor

Google, yazılı metinlerin diller arası çevirisini yapılabilen Google Translate'in yanı sıra sesleri de başka dillere çevirmek için çalışmalara başladı. Google Translatotron yolda.

Yapay Zeka Destekli Sesli Çeviri Geliyor

Google Translatotron sayesinde sesler başka bir dile kolaylıkla çevrilebilecek. Google'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada Google Translatotron'un ses verisini alarak bunu bir spektrogram, yani frekansların görsel bir temsili olarak işliyor. Ardından hedef dilde yeni bir spektrogram oluşturuluyor. Böylece minimum anlam kaybıyla çok hızlı bir çeviri gerçekleşiyor. Uygulama istendiğinde bir ses kodlayıcı bileşeniyle çalışabiliyor, böylece konuşanın sesi korunabiliyor. Çeviri sesi biraz robotu andırsa da orijinal sesin belirli özellikleri korunuyor.

Bu sistem sayesinde çeviri esnasında meydana gelecek anlam bozukluklarını da minimuma indirmeyi hedefleyen Google, aynı zamanda özel olarak geliştirilen kodlama bileşeniyle beraber konuşmaların belirli ses özelliklerini de koruyacak.

Google'ın yeni uygulaması özellikle esnafı mutlu edecek. Yabancı müşteriler ile bazen anlaşmazlıklar çıkabilmekte. Bu anlaşmazlıklara Google Translatotron çözüm olacak. Hayatı kolaylaştırması beklenen Google Translatotron'un ne zaman kullanıma açılacağı henüz bilinmiyor.

Sizler Google Translatotron hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!