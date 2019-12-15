Google, Türkiye'deki Android Cihazlara Destek Vermeyi Kesebilir!

Google'ın Türkiye'deki Android cihazlara desteği kestiği iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen haberin tüm ayrıntılarını sizler için bir araya getirdik.

Google, Türkiye'ye Ambargo Mu Uygulayacak?

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in yaptığı habere göre Google, Türkiye'de bulunan Android cihazlara destek vermeyi kesecek. Rekabet Kurumu, Google'a geçtiğimiz günlerde 93 milyon lira ceza kesmişti. Google'ın da bunun üzerine iş ortaklığı yaptığı firmalara bir mektup yazdı.

Google'ın 7 Kasım'da gönderdiği mektupta bu durumun düzeltilmemesi durumunda, Türkiye'de piyasaya sürülecek Android telefonlara, kendi programlarını kullanabilmeleri için lisans vermeyeceği yazdığı iddia edildi. Google'ın 12 Aralık'ta lisansları iptal ettiği ve bu tarihten sonra piyasaya sürülecek olan yeni akıllı telefonlarda Google uygulamalarının bulunmayacağı söyleniyor.

Şu anda ülkemizde binlerce Android işletim sistemini kullanan ve Google servislerine sahip akıllı telefon modeli bulunuyor. Hali hazırda mevcut olan Android işletim sistemli ve Google uygulamalarına sahip olan akıllı telefon modellerinin bu ambargodan etkilenip etkilenmeyeceği bilinmiyor.

Şu anda Google tarafından herhangi bir resmi açıklama gelmedi Google eğer Türkiye'de yeni piyasaya sürülecek olan akıllı telefonlara lisans vermez ise o akıllı telefonlarda Google uygulamaları yer almayacak. Google'ın Türkiye'den tamamen çekileceği konuşuluyor.

Konu hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Tamindir.com'u takipte kalın!