Google URL Kısaltma Servisi Goo.gl'nin Fişini Çekti

Google'ın 2009 yılında kullanıma sunduğu link kısaltma servisi Goo.gl, yayın hayatına kalıcı olarak veda etti. Uzun URL'leri kolayca kısaltabildiğimiz kullanıcı dostu olan bu servis artık kullanılmayacak.

10 yıldır aktif olarak kullanılan Goo.gl, kademeli olarak kapatıldı. Mayıs 2018 itibari ile yeni kullanıcıların kullanımına kapatılan bu servis, 30 Mart 2019 itibarı ile tüm kullanıcılara kapatıldı. Şu anda halihazırda mevcut olan Goo.gl kısaltmaları aktif olarak kullanılmakta; ancak URL'ler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmiyor.

Kapatılan servisin yerine başka bir sistem geldi. Google'ın uygulama geliştiricileri için getirdiği Firebase Dynamic Links (FDL) isimli akıllı sistem sayesinde dinamik bağlantılar oluşturulabiliyor. Geliştiriciler bu akıllı sistem ile kullanıcıları iOS ve Android uygulamalar içerisinde istenilen konuma gönderebilmekte.

Google Bireysel Kullanıcılara Öneride Bulundu!

Google URL kısaltma servisini kapattıktan sonra kullanıcılara Goo.gl alternatifi birkaç servisi önerdi. Google'ın önerdiği bu servisler; Bit.ly ve Ow.ly. Bu servisler sayesinde URL'lerinizi kolayca kısaltabileceksiniz.

Sizler Google'ın URL kısaltma servisini kapatması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Google ileride yeni bir URL kısaltma servisi sunar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!