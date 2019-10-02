Google'a ait olan Android işletim sisteminin varsayılan arama motorunun Google olmayacağını söylesek bize inanır mısınız?

O zaman bu haber sizi biraz şaşırtabilir.

Google Varsayılan Arama Motoru Olmayacak!

Şu an test aşamasında bulunan yeni düzenleme ile birlikte, ilk etapta Avrupalı kullanıcılar için geçerli olacak yeni bir özellik kullanıma sunulacak. Bu yeni özellikle birlikte kullanıcılar kurulum sırasında varsayılan arama motorları arasında tercih yapacaklar.

2020 yılında kullanıma sokulması planlanan bu yenilikle birlikte, kullanıcılar muhtemelen dört farklı seçenekten oluşan bir listeden seçim yapacaklar. Şimdilik bu tercihler Qwant, Esocia, Yahoo ve Google olarak gözükse de, her ülke ve bölge için farklı seçeneklerin bulunacağı tahmin ediliyor.

Mevcut seçenekler her ülke için farklılık gösterecek ve arama motorları listeye girmek için bir fiyat teklifi yapacak. Teklifler arasında en yüksek fiyatı veren üç arama motoru ve Google, o bölgeye ait listede rastgele bir sırada bulunacak. Seçtiğiniz arama sağlayıcısı için uygun bir uygulama cihazınızda yüklü değilse seçim anında otomatik olarak indirilecek ve yüklenecek.

5 Milyar Dolar Ceza Almıştı

Geçtiğimiz sene Avrupa Komisyonu tarafından "internet aramalarında hakim konumunu güçlendirmek için yasa dışı kısıtlamalar getirdiği" gerekçesi ile 5 milyar dolar para cezası ile cezalandırılan şirket, bu duruma karşı bazı değişikliklerde bulundu. Eğer cihazınızın varsayılan arama motorunu değiştirmek istiyorsanız buraya tıklayabilir ve Google tarafından yayınlanan yönergelere bağlı olarak değişiklikte bulunabilirsiniz.