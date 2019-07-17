Google ve Apple, Yeni Gelecek Olan Emojileri Duyurdu

Google ve Apple, 17 Temmuz Dünya Emoji Günü'nü kutlamak adına cihazlarına yepyeni emojiler getireceğini açıkladı. Sizler için yeni gelecek olan emojileri derledik.

Yeni Emojiler Geliyor!

Unicode Consortium yeni gelecek olan emojileri duyurdu. Apple ve Google, yeni emoji setlerini yayına almaya hazırlanıyor. Google, Android Q'ya 65 adet yeni emoji ekleyecek. Bu emojiler arasında rehber köpekler, tekerlekli sandalyeler, flamingo, su samuru, iç çamaşırı ve protez kol bulunmakta.

El ele tutuşma emojisine yeni ten rengi seçenekleri geldi. Apple yeni emoji paketini sonbaharda yapılacak olan bir yazılım güncellemesi ile cihazlara dahil edecek. Apple'ın yeni emojileri iOS 13 , iPadOS, macOS Catalina ve watchOS 6'ya getireceği konuşulmakta.

Apple daha önce yaptığı açıklamada engellilerin hayat deneyimlerini de anlatacak yeni emojiler yapmak istediklerini belirtmişti. Artık yeni güncelleme ile birlikte bu emojiler de hayata geçmiş olacak.

Google yeni emojileri önümüzdeki aylarda yapılacak olan Android Q güncellemesi ile cihazlara dahil edeceğini açıkladı. Hemen aşağıda bulunan görselden yeni gelecek olan emojileri inceleyebilirsiniz.