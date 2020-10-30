Google VPN İşine Girdi: Fiyatı ve Detayları Açıklandı

Google One abonelik servisine VPN hizmeti getirildiği açıklandı. Google'ın VPN hizmeti nasıl çalışıyor? Google'ın VPN'i kaç para? VPN hakkında tüm merak edilenleri bir araya getirdik.

Google VPN İşine El Attı: Google One'a VPN Desteği Geldi

Google One uygulamasından tek dokunuşla VPN hizmeti kullanılabiliyor. Şu anda yalnızca ABD'deki 2 TB Google One bulut depolama servisi kullanıcılarına Android cihazlarında kullanabilecekleri VPN hizmeti getirildi.

VPN hizmetinin önümüzdeki aylarda iOS, Windows ve Mac sürümlerinin geleceği ve diğer ülkelerde de kullanıma sunulacağı bilgisi aktarıldı. VPN hizmetinden yararlanabilmek için aylık 9,99 ABD Doları veya yıllık 99 ABD Doları olan 2 TB Google One planına sahip olmanız gerekiyor.

Attığımız her adımın temelinde gizlilik ve güvenlik var diyen Google, VPN hizmetinin güvenliği hakkında şu açıklamayı yaptı:

Google, VPN bağlantısını hiçbir zaman tarama etkinliğinizi izlemek, günlüğe kaydetmek veya satmak için kullanmaz.

Sistemlerimizde gelişmiş güvenlik yerleşik olarak bulunduğundan hiç kimse VPN'i kullanarak online etkinliğinizle kimliğiniz arasında bağlantı kuramaz.

Bu sadece sözde kalmıyor. İstemci kitaplıklarımız açık kaynaktır ve uçtan uca sistemlerimiz bağımsız olarak denetlenecektir.

VPN sayesinde şifrelenmiş, gizli bir bağlantı üzerinden içerikleri canlı oynatabilir, indirebilir ve içeriğe göz atabilirsiniz. Güvenli olmayan ağlarda (ör. herkese açık kablosuz ağ) bilgisayar korsanlarına karşı korunabilirsiniz. IP adresinizi gizleyerek üçüncü tarafların konumunuzu izlemesine engel olabilirsiniz.

Sizler Google'ın VPN hizmeti hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!