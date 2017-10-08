Google Windows 10 Güncellemelerinden Rahatsız

Microsoft’un diğer tüm işletim sistemlerinden çok Windows 10’a önem verdiği artık bir sır değil; ancak Google, Microsoft’un Windows 10’a önem vererek, Windows 7 gibi çok kullanılan diğer işletim sistemlerini göz ardı etmesinden oldukça rahatsız.

Google Project Zero araştırmacılarından Mateusz Jurczyk, yaptığı bir konuşmada Windows 10 için yayınlanan güncellemelerin, Windows 7’nin açıklarını bulmak için nasıl kullanılabileceğini anlattı. Windows 10 için yayınlanan yeni güncellemelerin, işletim sisteminin temel kodlarına da erişim sağladığını, böylece Windows 7’deki açıkların kolayca tespit edilebildiğini söyleyen Jurczyk, her yeni Windows 10 güncellemesinin eski kullanıcılar için tehdidi arttırdığının altını çizdi.

Bu yolla hiç tecrübesi olmayan kişilerin bile Windows 7 için yayınlanan güncellemelerin ilk gününde güvenlik açıklarına erişebildiğini söyleyen araştırmacı, yazılım satıcılarının her sürüm için benzer dikkatleri göstererek güncellemeler yayınlaması gerektiğini belirtti. Windows 10 güncellemelerinin Windows 7 kullanıcıları için ne denli büyük bir tehdit oluşturduğunu bir blog yazısıyla ayrıntılı şekilde açıklayan Mateusz Jurczyk, Microsoft'un daha dikkatli olması gerektiğini de söyledi.

Microsoft tarafındaysa eski sistemlerde oluşan güvenlik açıklarına yönelik alınan tedbir oldukça basit: Windows 10’a geçin! Ortaya çıkan açıkların farkında olan şirket, kullanıcıların daha fazla güvenliğe sahip olmaları için Windows 10’a geçmeleri gerektiğini söylemeye devam ediyor.