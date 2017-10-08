  1. Tamindir
  2. haber
  3. Güvenlik
  4. Google Windows 10 Güncellemelerinden Rahatsız

Google Windows 10 Güncellemelerinden Rahatsız

Google Windows 7
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Güvenlik
YORUM YAZ

Microsoft’un diğer tüm işletim sistemlerinden çok Windows 10’a önem verdiği artık bir sır değil; ancak Google, Microsoft’un Windows 10’a önem vererek, Windows 7 gibi çok kullanılan diğer işletim sistemlerini göz ardı etmesinden oldukça rahatsız.

Google Project Zero araştırmacılarından Mateusz Jurczyk, yaptığı bir konuşmada Windows 10 için yayınlanan güncellemelerin, Windows 7’nin açıklarını bulmak için nasıl kullanılabileceğini anlattı. Windows 10 için yayınlanan yeni güncellemelerin, işletim sisteminin temel kodlarına da erişim sağladığını, böylece Windows 7’deki açıkların kolayca tespit edilebildiğini söyleyen Jurczyk, her yeni Windows 10 güncellemesinin eski kullanıcılar için tehdidi arttırdığının altını çizdi.

Bu yolla hiç tecrübesi olmayan kişilerin bile Windows 7 için yayınlanan güncellemelerin ilk gününde güvenlik açıklarına erişebildiğini söyleyen araştırmacı, yazılım satıcılarının her sürüm için benzer dikkatleri göstererek güncellemeler yayınlaması gerektiğini belirtti. Windows 10 güncellemelerinin Windows 7 kullanıcıları için ne denli büyük bir tehdit oluşturduğunu bir blog yazısıyla ayrıntılı şekilde açıklayan Mateusz Jurczyk, Microsoft'un daha dikkatli olması gerektiğini de söyledi.

Microsoft tarafındaysa eski sistemlerde oluşan güvenlik açıklarına yönelik alınan tedbir oldukça basit: Windows 10’a geçin! Ortaya çıkan açıkların farkında olan şirket, kullanıcıların daha fazla güvenliğe sahip olmaları için Windows 10’a geçmeleri gerektiğini söylemeye devam ediyor.

Windows 10 Güz Güncellemesi Çok Şaşırtacak YAZILIM Windows 10 Güz Güncellemesi Çok Şaşırtacak
Windows 7 Kullanıcı Kaybetmeye Devam Ediyor YAZILIM Windows 7 Kullanıcı Kaybetmeye Devam Ediyor
İnternete Yüzde 50 Zam Geliyor İNTERNET İnternete Yüzde 50 Zam Geliyor

ETİKETLER: windows 10 google güncelleme

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Google Play (APK) Google Play (APK)
Google Play (APK) Google Play Store, oyun ve uygulamaları tanıtmak ve kullanıcıların Android cihazlarına indirip kurmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmış bir mağaza uygulaması. ÜCRETSİZ
Google Chrome Google Chrome
Google Chrome Google Chrome, kullanıcılara daha hızlı ve gelişmiş bir web deneyimi sunmak için Google tarafından geliştirilmiş olan popüler internet tarayıcısıdır. ÜCRETSİZ
Windows Movie Maker Windows Movie Maker
Windows Movie Maker Windows Movie Maker, videolarınızı düzenlemek için tüm gerekli araçları sunan hem ücretsiz hem de detaylı bir film editörü. ÜCRETSİZ
GTA 5 %100 Save GTA 5 %100 Save
GTA 5 %100 Save ÜCRETSİZ
GTA San Andreas 100% Save GTA San Andreas 100% Save
GTA San Andreas 100% Save Bu yama ile Grand Theft Auto San Andreas görevleri 0 bitmiş duruma gelmektedir. ÜCRETSİZ
Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker
Windows Live Movie Maker Video ve fotoğraflarınızla kendinize özel filmler yapmak için Windows Live Movie Maker yeter. ÜCRETSİZ
Windows Media Player Windows Media Player
Windows Media Player Daha estetik ve daha kullanışlı hale gelen yeni Windows Media Player 11 Türkçe sürümü ile karşınızda. ÜCRETSİZ
FIFA 18 FIFA 18
FIFA 18 FIFA 18, Electronic Arts Sports tarafından geliştirilen ve dünyanın en çok oynanılan oyunları arasında yer alan bir futbol oyunudur. DENEME SÜRÜMÜ
Windows 10 Windows 10
Windows 10 Windows 10 indirerek bilgisayarınızı en güvenli ve yüksek performanslı şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. ÜCRETSİZ

YORUMLAR