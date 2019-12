Görüntülü Konuşma Tabanlı Çöpçatanlık Uygulaması Blindlee Yayınlandı

Yalnızlığınıza son vermek için yeni bir çöpçatanlık uygulaması arıyorsanız, Blindlee farklı bir alternatif yaratabilir. Chatroulette’in Tinder ile birleşmesi olarak adlandırabileceğimiz uygulama, çöpçatanlık uygulamalarına görüntülü konuşma ekliyor.

Blindlee, benzer yaşlarda ve yerlerde yaşayan kullanıcıları bir araya getiriyor ve aradaki buzları eritmek için 3 dakikalık görüntülü konuşma şansı sunuyor. Kısaca uygulama, ilk defa tanışılan biriyle yaşanan o soğuk ve tatsız muhabbet açma çabalarını daha eğlenceli hale getirmek için uğraşıyor.

Blindlee görüntülü konuşma fırsatı sunduğu gibi eşleşen kişilere çeşitli muhabbet başlıkları da öneriyor. “Pizza’da zeytin sever misin?” gibi herkesin cevap verebileceği tarzda soruları karşınıza çıkaran uygulama, böylece görüntülü konuşmalarda farklı konuşmalar yapılmasını ve konuşmaların sıkıcı geçmemesini sağlıyor.

Kontrol kadınların elinde

Blindlee diğer görüntülü eşleşme uygulamalarından farklı olarak, her eşleşeni birbirine direkt olarak göstermiyor. Görüntülü konuşmalarda ilk olarak iki taraf da bulanık şekilde birbirlerine görünüyorlar. Biraz olsun Esra Erol programı tadında başlayan bu konuşmalarda kadın tarafı isterse bu bulanıklığı kaldırabiliyor.

Her görüşme sonunda her iki taraf için de konuşmaya devam edip etmeme seçeneği sunuluyor. Eğer her iki taraf da evet derse mesajlaşma kısmına geçilebiliyor ve muhabbet böyle devam ettirilebiliyor.

Ayca_22 şimdi kamera açtı geyiğinden öte kullanıcılarına birçok seçenek sunan ve öncelikle kullanıcılarının güvenliğini önemseyen Blindlee, farklı bir alternatif olarak şimdiden yüz binlerce kullanıcı bulmuş durumda.