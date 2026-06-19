Mac Mini'ye Yeni Rakip: 32 GB RAM'li Mini PC Tanıtıldı!

Mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. GPD, BOX'ı tanıttı. Bununla birlikte mini bilgisayarın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan mini PC, iki farklı işlemci seçeneği sunuyor. Kullanıcılar böylece ihtiyacına en uygun sürümü seçebiliyor. Bilgisayarda ayrıca 32 GB RAM ve 1 TB SSD mevcut.

GPD BOX'ın Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core Ultra X7 358H / Intel Core Ultra 7 356H

Intel Core Ultra X7 358H / Intel Core Ultra 7 356H Entegre GPU: Ultra X7 358H sürümünde Arc B390 / Ultra 7 356H sürümünde Intel Xe3

Ultra X7 358H sürümünde Arc B390 / Ultra 7 356H sürümünde Intel Xe3 RAM: 32 GB

32 GB Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 Bilgisayarın Ön Tarafında: 2 x USB4 v2.0 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 3,5 mm ses

2 x USB4 v2.0 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 3,5 mm ses Bilgisayarın Arka Tarafında: DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, 2 x 2.5G ethernet, 2 x USB 3.2 Gen 2

GPD BOX'ın İşlemcisi Nasıl?

GPD BOX'ta Intel Core Ultra X7 358H ve Intel Core Ultra 7 356H olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği bulunuyor. Intel Core Ultra X7 358H işlemcisinde 4.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek, 3.7 GHz hızında çalışan sekiz çekirdek ve 3.3 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda 16 çekirdek mevcut.

Bu çekirdek yapısı, işlemcinin günlük kullanımda düşük güç tüketimiyle çalışmasını sağlarken gerektiğinde daha yüksek hıza çıkabilmesine imkân tanıyor. Bilgisayarda bu arada 32 GB LPDDR5X RAM bulunuyor. Bu teknoloji, LPDDR5'e kıyasla daha yüksek veri hızı ve daha düşük güç tüketimi sunuyor.

Intel Core Ultra 7 356H işlemcisinde dört adet performans, sekiz adet verimlilik ve dört adet düşük güç verimlilik olmak üzere toplamda 16 çekirdek mevcut. Performans çekirdekleri video düzenlemek ve oyunlar gibi aktivitelerde devreye giriyor. Bilgisayar boştayken veya video izlerken ise düşük güç verimlilik çekirdekleri çalışıyor. Böylece minimum düzeyde güç tüketilmesi sağlanıyor. Performans çekirdekleri 4.7 GHz, verimlilik çekirdekleri 3.7 GHz, düşük güç verimlilik çekirdekleri ise 3.3 GHz hıza ulaşabiliyor.

GPD BOX'ın Ekran Kartı Nasıl?

GPD BOX'ın Intel Core Ultra X7 358H sürümünde Arc B390 entegre GPU, Intel Core Ultra 7 356H sürümünde ise Intel Xe3 entegre GPU bulunuyor. Arc B390'da 12 çekirdek mevcut. XeSS özelliğine sahip olan bu entegre GPU sayesinde harici ekran kartına gerek kalmadan çoğu oyun oynanabiliyor.

2.45 GHz hıza ulaşabilen Intel Xe3 entegre GPU, Half Life 2 ve Left 4 Dead 2 gibi eski oyunları herhangi bir kasma, takılma ya da donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabiliyor ancak Xe3'ün Black Myth: Wukong gibi büyük bütçeli oyunları oynatmak için yeterli olmadığını belirtelim.

GPD BOX'ta Hangi Portlar Bulunuyor?

GPD BOX'ın ön tarafında iki adet USB4 v2.0 Type-C, iki adet USB 3.2 Gen2 Type-A ve bir adet 3,5 mm ses bulunuyor. Mini bilgisayarın arka tarafında ise bir adet DisplayPort 2.1, bir adet HDMI 2.1, iki adet 2.5G ethernet ve iki adet USB 3.2 Gen 2 yer alıyor. HDMI 2.1 portu, yüksek çözünürlüğe sahip monitörelre kayıpsız görüntü aktarabiliyor.

DisplayPort 2.1, bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız yansıtıyor. Bu arada mini PC, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 teknolojilerini destekliyor. Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 teknolojisine kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor.

Intel Core Ultra X7 358H ve Intel Arc B390'ın Oyun Performansı Nasıl?

Yukarıda Intel Core Ultra X7 358H işlemciye ve Intel Arc B390 entegre ekran kartına sahip bir bilgisayarda yapılan oyun testlerinde elde edilen ortalama FPS değerleri bulunuyor. Bu testler sırasında Intel'in XeSS teknolojisi etkindi. Bu teknoloji, daha yüksek FPS değerleri elde edilmesine imkân tanıyor.

GPD BOX Türkiye'de Satılacak mı?

GPD BOX'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda GPD'nin bilgisayarları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda GPD BOX'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

GPD BOX'ın Fiyatı Ne Kadar?

Intel Core Ultra X7 358H sürümü: 8.400 yuan (57.676 TL)

8.400 yuan (57.676 TL) Intel Core Ultra 7 356H sürümü: 8.900 yuan (61.111 TL)

GPD BOX'ın 8 bin 400 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 57 bin 676 TL'ye denk geliyor. Mini bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 84 bin TL civarında olabilir. GPD BOX'ın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Oyun testlerini göz önünde bulundurduğumda GPD BOX'ın Intel Core Ultra X7 358H işlemcili sürümünün pek çok oyunu 1080p çözünürlükte ve düşük ayarlarda sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bilgisayarın yalnızca 940 gram ağırlığında ve 175 x 134 x 39,5 mm boyutlarında olması da önemli bir avantaj sağlıyor. Kullanıcılar bu sayede mini PC'yi gün içinde rahatça taşıyabiliyor.