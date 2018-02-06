G.Skill Dünyanın En Hızlı RAM Modüllerini Tanıttı

Daha önceden dünyanın en hızlı RAM modüllerini içeren 4600 MHz'lik RAM kitlerini piyasaya süren GSkill kendi rekorunu kırdı ve tam 4700 MHz frekansa sahip DDR4 bellek modüllerini duyurdu.

2 adet 8 GB'lık modül içerecek yeni 4700 MHz'lik RAM kitinin adı ise Trident Z RGB DDR4-4700 olacak. Daha önceki TridentZ RGB RAM modülleri gibi bu RAM modülleri üzerinde de değişebilen renge sahip LED ışıklar yer alıyor. Peki bu kadar yüksek hıza sahip RAM modüllerine ihtiyaç duyuyor muyuz?

Eğer oyun oynuyorsanız ve bilgisayarınızda yüksek frekansa sahip RAM modülleri kullanmayı planlıyorsanız bu RAM'lerin faydasını göremeyebilirsiniz; çünkü oyunlarda RAM frekansından ziyade RAM miktarı daha önemli bir kriter. Daha yüksek frekansa sahip RAM modülleri çok daha pahalı oluyorlar; fakat ödediğiniz bu para karşılığında gözle görülür bir FPS artışı yakalayamıyorsunuz.

İş istasyonları gibi sistemlerde ise durum biraz daha farklı. Belleğe yüksek yük bindiren ve aynı andan çok sayıda işlem yürüten bu tür sistemlerde bellek frekansının önemi artıyor ve yapılan işlemlerde verimlilik yükseliyor.

G.Skill'in yeni Trident Z RGB DDR4-4700 belleklerinin hızastırma rekorları kırmayı hedefleyen kullanıcıların gözdesi olacağını söyleyebiliriz. Trident Z RGB DDR4-4700 modüllerinin 2018'in 2. çeyreğinde satışa sunulacağı bilgisi paylaşılıyor. Bu RAM modüllerinin RGB ışıklara sahip olmayan modellerinin 400 $ civarında satış fiyatına sahip olduğunu göz önünde bulundurursak 450 $ civarında bir fiyatla karşılaşabiliriz. Madencilik nedeniyle RAM fiyatlarının roketle uçtuğu şu dönemde bu kadar yüksek frekansa sahip bir RAM modülünü almak çok mantıklı olmayabilir.