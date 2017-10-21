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Haberleşme Bakanı'ndan Önemli Siber Güvenlik Açıklaması

Ömer Dursun
Ömer Dursun Güvenlik
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 10. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansında konuştu. Bakan Arslan, siber güvenlikte milli olmanın önemine dikkat çekti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde yapılan Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda milli güvenlik adına pek çok önemli konuşma yapıldı. Bunların arasından Haberleşme Bakanı Arslan’ın açıklaması şu şekildeydi: “Siber güvenlikte yerlilik kadar millilik de önemli. Sektör paydaşları olarak daha fazla mesafe almamız lazım. Birçok firma siber güvenlik başta olmak üzere bu işleri yapıyor ancak sektörün taraflarının işin içine daha fazla girmesi gerekiyor. Biz de koordinasyon görevini daha iyi yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Taraflarla birlikte gereğini yapmaya hazırız. Özel sektörümüz bilmeli ki daha koordineli çalışmak, daha fazla iş birliği yapmak bu sektörden beklediğimiz faydayı elde etmek ve olası saldırıları engellemek için önemli."

Bakan Ahmet Arslan siber güvenliğin ihmale gelmeyeceğini vurgularken, bu konuda gerekli gayreti göstereceklerinin altını çizdi.

Ayrıca BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan 5G'ye hazırlanmak üzere 5gtr Forumu'nu kurduklarını açıkladı. Sayan yaptığı açıklamada 5G Vadisi Açık Test Sahası projesini başlattıklarını söyledi. Buna ek olarak Başkan Sayan toplamda 1285 tane siber güvenlik uzmanının Siber İletişim Platformu sisteminde çalıştığını ifade etti.

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ETİKETLER: BTK siber güvenlik

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