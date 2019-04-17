Hacker'ların Yeni Hedefinde LinkedIn Kullanıcıları Var

Dünyanın en büyük profesyonel iş ağı platformu olan LinkedIn, bilgisayar korsanlarının gözde hedefi haline gelmeye başladı. Peki, hacker’ların tuzağına düşmemek için nelere dikkat etmeliyiz? İşte uzmanlardan kulaklara küpe olması gereken güvenlik tavsiyeleri.

İş dünyasındaki insanlara yönelik bir sosyal paylaşım platformu olan LinkedIn, dünya çapında 600 milyonu aşkın kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de yaklaşık 8 milyon kişinin aktif olarak kullandığı platform, siber korsanların yeni hedefi haline geldi.

Uluslararası siber güvenlik firması Bitdefender Antivirüs, hacker’ların iş teklifi görünümlü e-postalar ile kötü amaçlı yazılım yaydıkları konusunda uyarıyor. LinkedIn kullanıcılarının çok dikkatli olması gerektiğinin altını çizen güvenlik uzmanları, bilgisayar korsanlarının kendilerini iş veren olarak tanıtarak gerçek kimliklerini gizlediklerini söylüyor.

Bitdefender Antivirüs, inandırıcı bir imaj oluşturan hacker’ların bir sonraki adımında, çalışanlara bağlantı isteği ve iş teklifi mesajları gönderdiklerini belirtiyor. Söz konusu mesajları kişiselleştirilmiş içeriklerle birlikte yollayan korsanlar, her çalışanın özgeçmişlerine ve çalıştıkları pozisyonlara uygun iş tekliflerinde bulunuyor. Bu mesajlara inanan insanlar, bilgisayar korsanlarıyla iletişime geçtiklerinde ise tuzağa düşüyorlar.

Güvenlik uzmanları, hacker’ların LinkedIn’deki mesajlaşmanın adından bir hafta içerisinde içinde kötü amaçlı yazılım olan e-postayı hedeflerindeki kurbanın iş e-posta adresine gönderdiklerini belirtiyor.

İş hakkında daha fazla bilgi almak için e-posta içerisindeki bağlantıya tıklayan kişiler, sahte işe alım sitesini ziyaret ederek, zararlı bir Microsoft Word dosyası indiriyor. Dahası bu belgenin içeriğini görüntülemek için güvenlik uyarısını görmezden gelerek içeriği etkinleştiriyor.

Çalışanların emin olmadıkları bağlantılara kesinlikle tıklamaması gerektiğini belirten güvenlik uzmanları, tüm kullanıcıların e-posta adreslerine gelen içerikler konusunda dikkatli olmalarını söylüyor.