Hackerlar Koronavirüs Haritalarıyla Bilgi Çalıyorlar

Kötü niyetli saldırganlar, internet kullanıcılarının bilgilerini çalmak için inanılmaz bir yol keşfettiler. Sahte koronavirüs haritaları yayınlayan bir grup hacker, siteye girip virüsün durumunu kontrol etmek isteyenlerin bilgilerini ele geçirdiler.

Çin'in Wuhan kentinde başlayan koronavirüs COVID-19 salgını, Ocak ayının ortalarında kendini iyiden iyiye hissetirmeye başlamıştı. Virüs Çin dışına çıkmadan çok önce bir grup hacker, virüs takip haritası altında hazırladıkları bir e-posta kampanyası ile insanların bilgisayarlarına zararlı yazılımlar yüklemeye başlamışlardı.

Halbuki virüsün başladığı ilk günlerden bu yana Jony Hopkins Üniversitesi gibi güvenilir ve büyük kurumlar, virüsü harita üzerinde gösteren uygulamalarını devreye almışlardı. Virüsün nerede ve kaç sayıda kişiyi etkilediğini gösteren bu güvenilir haritalar, internet üzerinden kolayca ulaşılabilecek durumdaydılar.

Reason Labs isimli güvenlik araştırması şirketinden Shai Alfasi, önemli kurumlar tarafından yapılan siteleri taklit eden haritalar keşfetti. Yukarıda yer alan bağlantı adresine benzer tasarımları bulunan internet siteleri hazırlayan hacker'ların, bu siteler aracılığıyla kullanıcı adı, şifre ve kredi kartı bilgileri gibi detayları aşırmaya çalıştıkları öğrenildi.

Dahası hacker grupları tarafından hazırlanan bu internet sitelerinin kullanıcılara çeşitli yazılımlar indirerek, anlık bilgiler alabileceklerini söyledikleri ve indirilen uygulamanın ise bilgisayarlardan kritik dosyaları çekebildikleri aktarıldı.

Halihazırda AZORult olarak anılan bu zararlı yazılımın bilgisayarlardan istediği bilgiyi çıkarabildiklerini hatırlatan Alfasi, virüsü harita üzerinde görmek isteyenlerin güvenli kurumlara ait sitelere girmelerini söyledi. Çeşitli haber sitelerinden ya da üniversitelerin sayfalarından detayların takip edilebileceğini belirten güvenlik uzmanı, özellikle bu tarz sitelerden herhangi bir yazılım indirilmemesini tavsiye etti. Böylesine yazılımlardan korunmak için ise hemen aşağıda gördüğünüz Avast benzeri anti-malware yazılımlarını da kullanmanız pek olası.