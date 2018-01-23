Hackerlar, Kripto Para Tekliflerinden 400 Milyon Dolar Çalmış

Uluslararası alanda denetim ve danışmanlık hizmeti veren Ernst & Young'ın araştırmasına göre, bilgisayar korsanları son iki yılda gerçekleşen 372 ilk kripto para teklifinden (ICO) 400 milyon dolar çalmış.

Son dönemde kripto para birimlerine yönelen para akışı, bilgisayar korsanlarının tabiri caizse namlularını bu alana çevirmelerine neden oldu. Ernst & Young'dan gelen yeni rapor, söz konusu kriptokrasi olduğunda güvenliğin ne kadar önemli bir faktör olduğunu gözler önüne seriyor.

Araştırmacılar, 2015-2017 yılları arasında gerçekleşen 372 ICO üzerinde detaylı bir inceleme yaptılar ve söz konusu ICO gelirlerinin yüzde 10'undan fazlasının hackerlar tarafından çalındığını keşfettiler; bu oran ayda yaklaşık 1,5 milyon dolara eşdeğer.

Hackerlar, yalnızca para çalmakla kalmayıp adresler, telefon numaraları, banka bilgileri ve kredi kartı numaraları da dahil olmak üzere birçok hassas bilgiyi ele geçirmişler. Saldırıların çoğu, kurbanların kötü niyetli oluşturulmuş bağlantıları tıklamalarıyla gerçekleşmiş. Raporda, kimlik hırsızlığının bilgisayar korsanları tarafından kullanılan en yaygın yöntem olduğu ifade ediliyor.

Güvenlik Önlemleri Yeterli Değil

Ernst & Young araştırmacıları, siber saldırıların daha az yaşanması için kriptokraside yüksek güvenlik standartlarının uygulanması gerektiğini belirtiyorlar. Başta Bitcoin olmak üzere 2017'de yaşanan kripto para çılgınlığının kontrolsüz bir hale geldiğine ve birçok platformun güvenlik önlemlerini yeterince almadığına vurgu yapılan raporda, bu durumun hırsızlık vakalarını artırdığına işaret edildi.

Ernst & Young'ın global lideri Greg Cudahy, kripto para birimleri yaygınlaştıkça Wu-Tang Clan üyesi Amerikalı rapçi Ghostface Killah gibi ünlülerin de kendi ICO'larını kurduğunu söylüyor. Her geçen gün artan yatırımlarla piyasada adeta patlama yaşandığına dikkat çeken Cudahy, yatırımcıların ve kullanıcıların güvenliklerinin her zaman ön planda tutulması gerektiğini ifade ediyor.

Cudahy, rapora dikkat çekerek, bilgisayar korsanlarının kriptokrasiye olan ilgilerinin arttığını ve önlem alınmadığı takdirde saldırıların sıklaşacağını belirtti.