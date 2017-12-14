Hackerlar, Starbucks'ın Wi-Fi Ağını Hackleyerek, Bitcoin Madenciliği Yaptı

Son dönemde artan değeri ile bilgisayar korsanlarının ana hedefi haline gelen Bitcoin, yeni bir hack olayı ile gündemde.

Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks'ın Arjantin'deki bir şubesinin Wi-Fi ağına sızan hackerlar, müşterilerin ruhu dahi duymadan bilgisayarlarından Bitcoin mining (Bitcoin madenciliği) yaptı.

Teknoloji ile ilgilenen birisiyseniz, muhtemelen günde okuduğunuz haberlerden bir ya da iki tanesi muhakkak Bitcoin ile ilgilidir. Son zamanlarda en ilgi çekici ve aynı zamanda en karlı yatırım enstrümanlarından bir tanesi haline gelen Bitcoin, normal yatırımcıların olduğu kadar hackerların'da gözdesi konumunda.

Bitcoin üzerinden para kazanmayı farklı bir boyuta taşıyan bilgisayar korsanları, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir Starbucks şubesinin ücretsiz Wi-Fi ağına sızdı ve mekandaki müşterilere fark ettirmeden bilgisayarlarından Bitcoin madenciliği yaptı.

Saatler sonra bir müşterinin fark etmesiyle sonlanan olay, Starbucks'ı da harekete geçirdi. Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yapan şirket, olayın güvenlik güçleri tarafından soruşturulduğunu söyledi.