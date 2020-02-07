Hangi Ürünlerden Dijital Hizmet Vergisi Alınacağı Belli Oldu

Yakın zaman önce uygulamaya konulacağı duyurulan Dijital Hizmet Vergisi hakkında detaylar belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile hangi ürünlere Dijital Hizmet Vergisi getirileceği detaylandırıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğ ile yüzde 7.5 oranında olan Dijital Hizmet Vergisi hakkında merak edilen detaylar gün yüzüne çıktı. Türkiye’de 1 Mart 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek “Dijital Hizmet Vergisi” ile ilgili detaylar belli oldu. Dijital hizmet gelirlerinden alınacak olan yüzde 7.5’lik vergi ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı “Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Taslağı”nı yayımladı.

Vergiden Apple, Google, Netflix, Spotify, Facebook, Instagram, Twitter olmak üzere dijital hizmetler sunan tümö platformlar etkilendi. Bu platformların yanı sıra e-ticaret üzerine kurulu bütün yerli ve yabancı internet sitelerinin vergiden etkileneceği belirtildi. Dijital Hizmet Vergisi ödemek durumunda olan mükellefler Habertürk'ten Necdet Çalışkan tarafından aşağıdaki gibi sıralandı.

1- İnternet Reklamlarına Gelen Vergiler

Reklamın arama sonuçlarıyla birlikte gösterilmesi ya da reklam verenle ilgili arama sonucunun öncelikli sırada gösterilmesi gibi arama motoru reklamları.

Banner ya da bant reklamlar.

Video veya kullanıcı paylaşımının izlenmesinden önce, sırasında veya izlenme sonunda dijital ortamlarda yayınlanan her türlü işitsel, görsel veya yazılı reklamlar.

Elektronik ortamlarda yazılımlar aracılığıyla otomatik gösterilen reklamlar.

Açılan pencere (pop-up) gösterilen reklamar.

Reklam kontrol ve ölçüm hizmetleri.

Kullanıcı verileri iletimi ve ölçümü hizmetleri.

Reklamın sunulmasına yönelik hizmetler.

2- Sesli, Görsel veya Dijital İçeriklerin Satışı ve Dijital İçeriklerden Yararlandırmaya Yönelik Hizmetlere Gelen Vergiler

Bilgisayar, tablet, cep telefonu, akıllı bileklik gibi elektronik cihazlarda kullanılan program, yazılım ve uygulamaların dijital ortamda satışı.

Sinema filmi, dizi, video, resim, fotoğraf, grafik, makale, dergi, gazete gibi görüntü, ses ve metin dosyası içeriklerinin dijital ortamda satışı.

Oyun konsolunda oynamaya mahsus olanlar dahil olmak üzere, çevrim içi veya çevrimdışı oynanmasına bakılmaksızın her türlü dijital oyunların, oyun ek paketlerinin veya oyun kodlarının dijital ortamda satışı.

Çevrim içi oyunlarda oyuncuya belirli bir bedel karşılığında oyunla ilgili uygulama veya paketlerin (ilave oynama hakkı, ilave oyun süresi, oyun içi özelliklere, materyal ve öğelere erişim, oyun içi karakter oluşturma ya da geliştirme veya oyun içi sanal para temini gibi) dijital ortamda satışı.

3- Sosyal Medya Platformlarına Gelen Vergiler

Kullanıcıların yazılı, görsel veya işitsel içerik paylaşılabildiği ya da paylaşılan içeriklere ilişkin yorum yapılabildiği ya da birbirleriyle etkileşime geçebildiği dijital ortamlar ile bir mal veya hizmetin satılabildiği veya satılmasının kolaylaştırıldığı dijital ortamların sağlanmasından ve işletilmesinden elde edilen hasılat.

Dijital ortamda, mal veya hizmet alım veya satımına; ödemenin, teslimatın veya iadenin garanti edilmesi ya da bunlara aracılık edilmesi gibi fonksiyonlar üstlenilmek suretiyle aracılık edilmesi ya da herhangi bir fonksiyon üstlenilmeksizin sadece mal veya hizmetin alım satımının kolaylaştırılması ya da satışa konu mal veya hizmetin bu ortamda ilan edilmesi veya bu ilana erişilebilmesi gibi hizmetlerden elde edilen hasılat.

4- Dijital Ortamda Sunulan Aracılık Hizmetlerine Gelen Vergiler