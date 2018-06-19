Happn Bir Hafta Önce Gördüğünüz Kişiyi Bulabilecek

Çöpçatanlık ya da çevrimiçi tanışma uygulaması happn, harita tabanlı yeni özelliğini devreye aldı. Yeni özellikle birlikte yolunuzun kesiştiği kişileri, bir hafta öncesine kadar karşılaştığınız mekâna tıklayarak bulma imkânı sunan “haritalar” özelliğinin herkes tarafından kullanılmaya başlanacağı söylendi.

Dünya çapında 50 milyondan fazla kişinin kullanmaya devam ettiği çöpçatanlık uygulaması happn, haritalar özelliğiyle birlikte “otobüste gördüğünüz kişiyi” bulma özelliğini, dolaylı da olsa kullanıma açtığını duyurdu.

Yeni interaktif harita özelliği sayesinde happn kullanıcılarının son yedi gün içerisinde bulundukları mekânlarda yer alan kişileri, haritada o lokasyona dokunarak görebilecekleri söylenirken, bu sayede yolda yürürken karşılaştığınız kişileri dahi bulmanın ya da eşleşmenin mümkün olabileceğinin altı çizildi.

Yeni özellikle ilgili görüşlerine açıklayan happn CEO'su ve Kurucu Ortağı Didier Rappaport: “İki insanın yollarının kesişmesi her zaman happn’ın DNA'sının bir parçası olmuştur. Haritalar özelliği ile vaadimizin bir adım ötesine geçtik. Zamanın uçtuğu mekanın ise sabit kaldığı gerçeğinden hareketle,profilleri artık sadece kronolojik sırayla ve gerçek zamanlı olarak değil, aynı zamanda coğrafi konumlarına göre de sıralıyoruz” dedi.

Rappaport sözlerine şu şekilde devam etti: “İlkbaharda hayata geçirdiğimiz yeni zaman tüneli kısa sürede kullanıcılar tarafından çok beğenildi, öyle ki uygulamadaki etkileşimler bu dönemden itibaren önemli bir artış gösterdi. Ancak bize göre hala eksiklikler vardı, bunu da yeni haritalar özelliği ile tamamladık. Artık yollarınızın kesiştiği kişileri çok yönlü bir şekilde – ister yeni zaman tünelinde gezerek, isterseniz haritadan mekân seçerek – görebileceksiniz; bu çok beğenileceğini umduğumuz özellik, kullanıcılar için muazzam bir kolaylık sunuyor.”

Kullanıcıların isteklerine göre yeni özellikler geliştirmeye devam edeceklerini söyleyen happn yetkilileri, yakın zaman sonra çokça kullanılacak başka detayları daha kullanıcıların karşısına çıkaracaklarını belirttiler. Uygulamanın en son halini görmek ve hemen denemek için ise aşağıdaki “indir” tuşuna basmanız yeterli.