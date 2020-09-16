Siber Saldırı Raporu Yayımlandı: Türkiye İlk Sırada Yer Alıyor!

Trend Micro, haziran ayı küresel siber saldırı raporunu paylaştı. Fidye yazılımı saldırılarının sayısı yeni tip koronavirüs salgını sürecinde de artmaya devam etti. Mayıs ve haziran ayları boyunca tespit edilen siber tehditlerin sayısı milyarlara ulaştı. Trend Micro tarafından paylaşılan raporda fidye yazılımı saldırılarında ülkemizin ilk sırada yer alması dikkat çekti. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Haziran Ayının Siber Saldırı Sonuçları

Trend Micro, haziran ayı küresel siber saldırı raporunu açıkladı. Paylaşılan rapora göre haziran ayında tespit edilen fidye yazılımı saldırılarının yüzde 26'sından fazlası ülkemizde gerçekleşti. Bilgisayar korsanları, özellikle evden çalışma sisteminin yaygınlaştığı bu salgın döneminde sistemlere sızabilecekleri birçok güvenlik açığını keşfetti. Raporda yer alan veriler oldukça endişe verici.

Trend Micro Araştırma Ekibi tarafından hazırlanan rapor, dünya genelinde özellikle haziran ayında saldırıların büyük ölçüde arttığını gözler önüne seriyor. Yayımlanan rapora göre haziran ayında gerçekleştirilen fidye yazılım saldırılarının yüzde 26,4’ü Türkiye’de gerçekleşti. Buna göre fidye yazılım saldırılarında, Türkiye tüm ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye’deki fidye yazılım saldırılarının listenin ilk beş sırasında yer alan Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin toplamından daha fazla sayıda olduğu tespit edildi. Dünya genelinde haziran ayında yüzde 113 oranında artan fidye yazılım saldırılarında, en büyük artış BEC yöntemi kullanılarak yapılan saldırılar oldu. Üst düzey yönetici ve oldukça önemli pozisyonlarda görevli kişilere yönelik olarak yapılan iş e-postalarını ele geçirme saldırılarında kullanılan kötü amaçlı dosyaların sayısı aynı dönemde yüzde 166 arttı.

Kötü amaçlı dosyaların yüzde 70’ten fazlasını PDF uzantılı dosyalar oluşturdu. BEC yöntemi ile gerçekleştirilen saldırılarda e-postaları en çok taklit edilenler CEO’lar olmaya devam ederken hedef alınanlar ise finans müdürleri oldu. Fidye yazılım saldırılarında en çok hedeflenen sektörler ise sırasıyla kamu, üretim ve sağlık sektörleri oldu. Sırasıyla büyük ölçekli şirketler, tüketiciler ve KOBİ’leri hedef alan bankacılık zararlı yazılımlarında Türkiye beşinci sırada yer aldı.

Siber Saldırıya Karşı Nasıl Önlem Alınmalıdır?

Veri kaybetmemek için fidye ödemenin tek seçenek olduğu fidye yazılım saldırıları ve diğer bütün siber tehditlere karşı işletmeler tarafından alınacak bazı basit önlemler tehdit riskini azaltıyor. Peki, fidye yazılımı saldırısından korunmak için neler yapılmalıdır? Aşağıda yer alan adımları uygulayarak siber tedhitlere karşı önlem alabilirsiniz.

• Düzenli olarak yedekleme işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor.

• Güvenilir bir üreticiden etkili bir antivirüs programı yüklemelisiniz. Antivirüs programının davranış izleme, güvenli uygulamaları listeleme ve web sitelerini filtreleme özelliği olmasına dikkat etmelisiniz.

• Çalışanlara oltalama saldırılarını tespit edebilmeleri için eğitim verilmelidir.

• Yazılım ve sistemlerin güncel olduğundan emin olun. Yazılım ve sistem güncel değilse güncelleme işlemini gerçekleştirin.