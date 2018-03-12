Her Saniye 8 Yeni Siber Saldırı Gerçekleşiyor

Amerika merkezli güvenlik şirketi McAfee Labs, bu ayki Tehdit Raporunu yayınladı. Şirketin Mart raporunda yer alan bilgiye göre, her dakika 478 ve her saniye 8 yeni siber tehdit ortaya çıkıyor. Ayrıca hackerlar farklı gelir modelleri üretmek için yepyeni siber zorbalıklara başvuruyor.

Şirket tarafından her ay kullanıcılara sunulan ve internet güvenliği için önemli yenilikler barındıran raporda, 2017’nin dördüncü çeyreğindeki zararlı yazılımlar, fidye yazılımları ve diğer tehditlerin artışı ve yeni eğilimlerine yer verilmiş. Ayrıca Bitcoin borsasının tekrardan yükselişe geçmesiyle birlikte kripto para dolandırıcılarında da artış yaşanıyorken, saniye başına sekiz siber saldırı düzenleniyor.

Konu hakkında konuşan McAfee Baş Bilimcisi Raj Samani, "Sürekli artan asimetrik siber savaşla mücadelede koruma yöntemleri geliştirmek için iş birliği ve özgür bilgi paylaşımı çok kritik önem taşıyor.” ifadelerini kullandı. Ayrıca bu raporun McAfee Global Tehdit İstihbaratı tarafından oluşturulduğunu dile getiren Samani, McAfee Labs'in bu siber saldırılara karşı güvenlik önlemleri aldığını vurguladı.

Ayrıca geçtiğimiz yıl hackerların yepyeni yollar denediğine de değinildi. Özellikle Bitcoin gibi değeri yüksek birimlere yönelen hackerlar, Microsoft PowerShell’den faydalanan dosyasız zararlı yazılımları kullanmaya da devam etti. Microsoft Office programları üzerinden saldıran siber suçluların, kullanıcıların şahsi bilgilerine erişmek için kişisel bilgisayarlarına sızmaya çalıştığı ifade edildi.

Hackerlar, Sağlık Sektörünü Vurmak İstiyor

2017 genelinde sağlık sektöründe yaşanan saldırıların sayısı yüzde 210 oranında artış gösterdi. Sağlık kurumlarında büyük bir açık olduğu ve buralarda çalışan kişilerin genellikle bilinçsiz olduğu belirtilirken konu hakkındaki açıklamayı ise McAfee Kıdemli Baş Mühendisi Christiaan Beek şu şekilde yaptı:

"Sağlık sektörü, kar elde etmeyi etik düşüncenin önüne koyan siber suçlular için çok değerli bir hedef. Araştırmalarımızda; programların içine gömülü parolalar, uzaktan kod çalıştırma ve imzasız firmware gibi klasik yazılım hataları ve güvenlik sorunları keşfettik."

Ayrıca 2017 yılında en çok kamu, sağlık, eğitim, finans sektörlerine saldırı gerçekleşirken PowerShell zararlı yazılımlarının sayısı da bir hayli arttı.