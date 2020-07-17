Hiçbirimiz Güvende Değiliz! İşte O Korkunç Araştırma Raporu

Dijitalleşen dünyada hiçbirimiz güvende değiliz. Mastercard tarafından gerçekleştirilen bir araştırma raporu, tüm gerçekleri gözler önüne serdi. Potansiyel güvenlik açığı şu an en büyük sorunlar arasında yer alıyor. Hadi gelin kullanıcıları telaşlandıran bu habere ayrıntılı bir göz atalım.

Herkesin yönetmek zorunda kaldığı hesap sayısı yaklaşık olarak 150 diyebiliriz. Bunlar içerisinde özellikle banka bilgileri gerçekten de çok büyük bir tehlike oluşturuyor. Tüm bu kullanıcı hesapları aynı zamanda potansiyel güvenlik açığı yaratıyor ve yaklaşık olarak 50 milyar cihaz ve sensör bu açığın bir parçası olacak gibi görünüyor.

Araştırma raporları tüm gerçekleri ortaya koyuyor

Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamada, “Dijital kimlik, kapsayıcı, verimli ve sahtekârlığı en aza indiren bir çözüm sunuyor; sahtekarlığın yaygın olduğu ve kayıtların verimsiz tutulduğu yerlerde insanların hayatlarını iyileştiriyor, dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve diğer organize suçlarla mücadeleye yardımcı olma fırsatı sağlıyor” ifadelerine yer verildi.

Kapsama, Mülkiyet, Kolaylık, Gizlilik, Onay, Şeffaflık, Güvenlik ve Doğruluk; bu araştırmanın en çok göze çarpan özellikleri arasında yer alıyor. Tüm bu sayılan özellikler şimdilerde çalışmalar yürüten teknoloji firmalarında çok fazla bulunmuyor. Özellikle de Çin merkezli kuruluşların büyük handikap içerdiğini söylemek mümkün.

Neredeyse her gün veri güvenliğini tehlikeye atan çeşitli haberlerin olduğunu görüyoruz. Sadece birkaç yıl içerisinde 50 milyar cihazın güvenlik riski barındıracak olması endişelerin daha fazla artmasına neden oluyor. Peki sizce sahip olduğunuz cihaz yeterince güvenli mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.