Hitman Sapienza Bölümü Sınırlı Süreliğine Ücretsiz Oynanabilir

Sınırlı süreliğine Hitman Sapienza bölümü ücretsiz oynanabilir oldu. Üçlemedeki ilk oyuna veya son oyuna sahip olun veya olmayın, bu bölümü deneyebileceksiniz. İşte detaylar!

2016 yılında World of Assassination adı altında başlamış olan Hitman üçlemesi, bu yılın başlarında çıkan Hitman 3 ile sona ermişti. Geliştirilmiş görsellik ve oynanış mekaniklerinin sunulduğu oyunda, dünya meselelerini kontrol eden gizlilik ile hareket eden Providence isimli örgütün liderlerini teker teker avlamaya çalışıyorduk.

Ücretsiz Hitman Sapienza Bölümü Fırsatını Kaçırmayın

Geliştirici stüdyo, Ajan 47’yi bir süreliğine tatile göndermiş olsa da, son oyunu ücretsiz içerikler ile desteklemeye devam edeceklerini belirtmişlerdi. Bunun yanı sıra, serideki hiçbir oyuna sahip olmayan kullanıcılara da birtakım fırsatlar sunmayı da hiçbir şekilde ihmal etmiyorlar. Danimarka menşeli stüdyo tarafından yapılan açıklama ile 2016 yılında çıkmış olan oyundaki Sapienza haritası sınırlı bir süreliğine ücretsiz olarak oynanabiliyor. Halihazırda aktif olan fırsat, 4 Temmuz 2021 Pazar gününe kadar devam edecek.

Verilen bilgiye göre, her kullanıcı bu haritaya erişim sağlayabilecek. Öyle ki, hem Hitman (2016) oyununa sahip olmayan Hitman 3 oyuncuları hem de son oyuna sahip olmayan oyuncular Sapienza’yı oynayabilecekler. Bunların yanı sıra, bahsi geçen harita Hitman 3 Free Starter Pack’te de bulunuyor. Halihazırda Epic Games, PlayStation ve Xbox mağazalarından indirebileceğiniz bu pakette, Dubai bölümüne ek olarak özel görevlerin ve ek içeriklerin de sizleri beklediğini hatırlatmadan geçmeyelim.

4 Temmuz 2021 tarihine kadar Sapienza kasabasında size verilen görevleri yerine getirmenin yanı sıra, üçleme ile seriye katılmış olan Elusive Targets sistemini de deneyimleme fırsatı bulacaksınız. 2 - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında The Twins Elusive Targets sizi bekliyor olacak. Ajan 47 olarak göreviniz, kasabadaki ikiz kardeşlerden birini ortadan kaldırmak olacak. Ne var ki hangisinin doğru hedef olduğu gösterilmeyecek. Sizin yapmanız gereken ise öncelikle doğru hedefi tespit etmek ve akabinde de fark edilmeden indirmeye çalışmak olacak.

Son olarak, PC platformunda bir yıllığına Epic Games mağazasına özel olarak satışa sunulmuş olan Hitman 3 oyununun önümüzdeki Ocak ayı itibarıyla Steam kullanıcılarıyla da buluşması bekleniyor.

Hitman 3 En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD CPU Phenom II X4 940

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya Radeon HD 7870

Bellek: 8 GB RAM

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 Bit

Depolama: 80 GB

Hitman 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri