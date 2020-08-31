Hizmet Ve Sağlık Sektörleri Yapay Zekadan Çok Fazla Etkilenecek!

Pandemi süreci ile birlikte dijital dönüşüm kavramlarının iyice önem kazanması aynı zamanda hizmet ve sağlık sektörleri yapay zeka çalışmalarını da etkiledi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, konuyla ilgili son derece önemli açıklamalarda bulundu. İşte merak edilen bütün detaylar.

Kaan, "Bizler öncelikle salgın sürecinin sanayide millileşmenin önemini bir kez daha gösterdiğine inanıyoruz. Sadece hizmetler sektörüne dayanan ekonomilerin doğal olarak bu süreçte çok daha ağır hasar aldığını, ülkemizin ise mevcut sanayi kapasitesiyle diğer ülkelerden olumlu bir şekilde ayrıştığını görüyoruz. Bu kapsamda, esnek üretim kapasitemiz ve büyük piyasalara yakınlığımız sayesinde çevre ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin büyük bir üretim üssü olmaya aday olduğunu ifade edebiliriz." ifadelerine öncelikli olarak yer verdi.

Hizmet ve sağlık sektörleri yapay zeka ile daha uyumlu olacak

Dijital dönüşüm ile birlikte ortaya çıkan bazı sonuçlar ise kullanıcılar tarafından pek beğenilmiyor. Mesela işsizlik oranlarında yaşanabilecek aşırı artış, bunun en önemli nedenlerinden birisi olarak biliniyor.

Hem hizmet hem de sağlık alanlarında büyük bir değişim yaşanırken aynı zamanda yapay zekanın buralara iyice entegre olacağını söylemek mümkün. Bunun nedeni ise dijitalleşmenin özellikle bu iki sektörü etkileyecek olması.

(MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan tüm bunlara ek olarak, "İlk bakışta; tıbbi malzeme ve hizmetler, gıda üretimi ve perakende, bilgi ve iletişim teknolojileri ve e-ticaret sektörü için büyük avantaj sağlama potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Salgın sürecinden en olumsuz etkilenecek sektörlerin ise turizm ve konaklama, her türlü hava-deniz-kara taşımacılığı, fuarcılık, eğlence, otomotiv ve inşaat sektörleri olacağını tahmin edebiliriz. Ancak bundan sonraki süreçte sektör ayrımı olmaksızın bütün işletmelerin sanal çalışma ve iletişimi destekleyen araçlara verdikleri önem ve yatırımlar da hızlı bir şekilde artış kaydedecektir.” ifadelerine yer verdi.

Sizce dijital değişim süreçleri ele alındığında yapay zekanın nasıl bir değişim geçireceğini söyleyebiliriz? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.