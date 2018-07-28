“Honor 9 Lite” A101’lerde Satışa Çıkıyor

Honor’un 4 kameralı yeni modeli “Honor 9 Lite” geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında satışa çıkmıştı. Yüsek performansı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken telefon 2 Ağustos’tan itibaren A101 mağazalarına geliyor. Honor 9 Lite, Türkiye çapında A101 mağazalarında 1.199 TL’lik fiyat etiketiyle satılacak.

Honor 9 Lite’ın A101 mağazalarında satışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang, “Dijital bir marka olarak dijital satış kanallarından sonra, fiziksel bir satış kanalı olan A101’de yer almak bizim için önemli bir adım oldu. Türk tüketicisinin telefonlarımızı görebileceği ve deneyimleyebileceği satış kanallarını artırmaya devam edeceğiz.” dedi.

Standart 5,2 inç ekranlık gövdesine 5,65 inç uçtan uca FullView HD ekran sığdırmayı başaran Honor 9 Lite, ultra hızlı 16 nm, sekiz çekirdekli Kirin 659 çipsete sahip. Telefon, gelişmiş grafik işlemci ünitesi, Android 8.0 ve EMUI 8.0 özellikleri sayesinde akıcı ve hızlı bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. Cihazda 3 GB RAM bellek yer alırken, 32 GB’lık bir depolama alanı sunuluyor.

Aynaya benzeyen parlak arka yüzü ile dikkat çeken Honor 9 Lite, ön ve arka yüzünde 2’şer kamera olmak üzere toplam 4 kameraya sahip. Telefonun Nano ölçekteki optik kaplaması sayesinde ışık altında parıldayan yüzeyi zarafeti temsil ediyor. Honor 9 Lite, ön ve arka yüzünde bulunan 13 MP + 2 MP kameralarıyla üstün bir kamera performansı ortaya koyuyor. Güncellenen Güzelleştirme özelliği, portreleri ve selfie’leri optimize ederek her an en iyi şekilde görünmeyi sağlıyor.

Gece Siyahı ve Safir Mavisi renk seçeneklerine sahip olan Honor 9 Lite, 1.199 TL’lik fiyat etiketiyle A101 mağazalarında tüketicilerle buluşuyor.