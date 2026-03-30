7000 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Telefon Yolda! 120Hz OLED Ekranı Var

Honor'un merakla beklenen telefonu X80i'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan telefonun bu kez yeni bir görüntüsü sızdırıldı. Böylece X80i'nin hem ön tasarımı hem de bazı özellikleri açıklığa kavuştu. Cihaz dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Honor X80i'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere göre Honor X80i'nin tasarımı, X70i'ye çok benzeyecek. Ön yüzeyde hap şeklinde kamera tasarımı bulunuyor. Arka yüzeyde ise kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modül üzerinde kamera ve LED flaş yer alacak. Telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak.

Honor X80i'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2600 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 6500 nit

İşlemci: Çin sürümü Dimensity 7050 / global sürüm Dimensity 7100

Ana Kamera: Çin sürümünde 50 MP / global sürümde 108 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Honor X80i'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Honor'un yeni telefonu, 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1200 x 2600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 6500 nit maksimum parlaklık sunacak. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlayacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek.

OLED, siyahların tam siyah olarak görülebilmesini sağlıyor. Bir de renk tonları çok daha canlı görülüyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Honor X70i'de 6,7 inç ekran boyutu, 1080 x 2412 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık mevcut.

Honor X80i'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonun Çin sürümünde Dimensity 7050, global sürümünde ise Dimensity 7100 bulunacak. Dimensity 7050'de 2.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Dimesnity 7100'de ise 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek yer alıyor.

Bu işlemciler, Genshin Impact'i 30 FPS ile 40 FPS arasında, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang, ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, League of Legends: Wild Rift'i ise ortalama 115 FPS'te çalıştırabiliyor. X70i'de ise Dimensity 7025 Ultra işlemicsi tercih edilmişti. Sekiz çekirdekli bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

Honor X80i'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

X80i'nin Çin sürümünde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, global sürümünde ise 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon ayrıca 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapabilecek. Karşılaştırma yapamk gerekirse X70i'de 108 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamear tercih edilmişti.

Honor X80i Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor X80i'nin nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Honor X70i, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

Honor X80i Türkiye'de Satılacak mı?

Türkyie'de şu anda Magic 8 Lite ve Magic 8 Pro dahil olmak üzere Honor'un pek çok telefonu satılıyor ancak Honor X70i satılmıyor. Dolayısıyla X80i'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Planlarda değişiklik olursa X80i Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Honor X80i'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Honor X70i için 1.399 yuan (9 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Honor X80i'nin önceki modele kıyasla daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 1.600 yuan fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor. 1.600 yuan, 10 bin 300 TL'ye denk geliyor. Bu ücret vergilerle birlikte 20 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Honor X80i hem batarya hem ekran özellikleri hem de işlemcisiyle dikkatimi çektimi. OLED ekran kullanan biri olarak bu ekran teknolojisinin siyahları tam siyah gösterdiğini ve renklerin çok canlı olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla X80i'de film ve dizi izlemek, oyun oynamak gibi aktiviteler çok keyifli olacaktır.

Yüksek parlaklık değerinin çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Kullanıcılar, güneş ışığı altında bile ek çaba sarf etmeden ekranı rahatça görebilecek. Bu arada telefondaki orta sınıf işlemcinin PUBG Mobile'dan Mobile Legends: Bang Bang'e kadar çoğu oyun için yeterli bir performans sunduğunu belirteyim. Yüksek batarya kapasitesi ise uzun pil ömrü elde edilmesini sağlayacak.