OPPO'nun Çift 200 Kameralı Telefonu Yolda! 16 GB RAM'e Sahip

OPPO Find X9s Pro'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtım tarihi belli olan Find X9s Pro'nun bu kez kamera özellikleri sızdırıldı. Android telefon çift 200 megapiksel kamera ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak. Telefonda ayrıca MediaTek'in çok güçlü bir işlemcisi bulunacak.

Ekran Boyutu: 6,32 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Ön Kamera: 32 MP

İşlemci: Dimensity 9500

RAM: 16 GB'a kadar

Depolama: 1 TB'a kadar

Batarya: Yaklaşık 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X9s Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Find X9 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.5 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.1 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğe sahip.

OPPO Find X9s Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Find X9s Pro'nun ekranı, 6,32 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. Find X9 Pro'da ise 6,78 inç ekran boyutu, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3600 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Find X9 Pro'nun 3600 nit parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda da 3600 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

OPPO Find X9s Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni telefonunda MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 bulunacak. İşlemcide 4.1 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek mevcut. Bu işlemci PUBG Mobile, Asphalt Legends ve Call of Duty Mobile'ı 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'ı ise 60 FPS'te çalıştırabilyor.

Dimensity 9500 daha önce vivo X300 Pro, vivo X300 ve OPPO Find X9 Pro dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. OPPO Find X8s modelinde ise Dimensity 9400+ işlemcisinin yer aldığını belirtelim. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.

OPPO Find X9s Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find X9s Pro, 1 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO Find X9 Pro, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9s Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X9s Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO Find X9s Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find X9 Pro, 84 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X9s Pro'nun Find X9 Pro'dan daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini Türkiye fiyatı 90 bin TL civarı olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Find X9s Pro'nun en iddialı amiral gemisi modellerden biri olacağını düşünüyorum. Çift 200 megapiksel kamera sayesinde çok kaliteli fotoğraf ve videoların çekilebileceğini söyleyebilirim. Bu arada yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Böylece "acaba şarjım akşama kadar dayanır mı" gibi bir endişe yaşanmayacak.

Dimensity 9500 işlemcisi sayesinde PUBG Mobile'dan Genshin Impact'e kadar çoğu oyunun kasma, donma veya kasma gibi bir problem olmadan oynanabileceğini söyleyebilirim. OLED ekran kullanan biri olarak bu ekran teknolojisinin hem siyahları tam siyah gösterdiğini hem de çok canlı renkler sunduğuu belirteyim. Bu, oyun oynamayı ve film izlemeyi çok keyifli hâle getiriyor.