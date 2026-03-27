Huawei'nin 1.5K Ekranlı Telefonu Yolda! Kamerası Çok Güçlü

Huawei’nin kamerasıyla dikkatleri çekecek Pura 90 serisine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Son raporlar, telefonların tasarımlarıyla ilgili akıllardaki soru işaretlerini gideriyor. Peki, yaklaşan seri nasıl görünecek? İşte merak edilen detaylar!

Huawei Pura 90 Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynakları yaklaşan Pura 90 serisinin tasarımına dair yeni bir detayı paylaştı. Buna göre akıllı telefonlar tasarımsal açıdan selefine oldukça benzer olacak. Yalnızca birkaç ufak detay dışında Pura 80 ile neredeyse aynı görünüme sahip olacağını söyleyebiliriz.

Hatırlanacağı üzere Huawei Pura 80 serisinde üçgen oval bir kamera kurulumu kullanılmıştı. Standart modelde sağ taraftaki lens diğerlerine göre daha büyükken, Pro ve Ultra versiyonlarda bu sensör daha geniş bir tasarıma sahipti. Ön cephede ise ince çerçevelere ve delikli bir tasarıma sahip bir ekran bulunuyordu.

Akıllı telefonların tasarımındaki en belirgin değişiklik parmak izi tarayıcıda yaşanacak gibi görünüyor. Bu kapsamda yan tarafta konumlanan parmak izi okuyucunun biraz daha yukarı taşınması kuvvetle muhtemel. Şu an bunun nedeniyle ilgili kesin bir bilgi olmasa da, bu değişikliğin muhtemelen kamera tarafındaki yeniliklerden kaynaklandığı söyleniyor.

Bunu biraz açarsak, Huawei’nin özellikle serinin üst modellerinde yeni bir periskop lens kullanacağı iddia ediliyor. Daha büyük sensörlere sahip bu tür kameralar telefonların iç yapısında daha fazla alan kaplıyor. Bu nedenle şirket yan taraftaki parmak izi okuyucunun konumu biraz yukarıya taşımış olabilir.

Huawei Pura 90 Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu : 6,58 inç

: 6,58 inç Ekran Tipi : OLED, düz ekran

: OLED, düz ekran Ekran Çözünürlüğü : 1,5K

: 1,5K Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz PWM Karartma : 1440Hz

: 1440Hz Ekran Koruması : 2. nesil Kunlun Glass

: 2. nesil Kunlun Glass İşlemci : Kirin 9030 5G

: Kirin 9030 5G Arka Kamera 200 MP ana kamera 40 MP ultra geniş açı 200 MP periskop lens 50 MP ikinci zoom sensörü İkinci nesil multispektral sensör

Batarya Kapasitesi : 7000 mAh

: 7000 mAh Kablolu Şarj: 100 W

100 W Kablosuz Şarj : 50 W

: 50 W 3D Yüz Tanıma

Yan Parmak İzi Sensörü

NearLink Bağlantısı

İşletim Sistemi: HarmonyOS 6.0

Huawei Pura 90'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Serinin standart modeli Pura 90'da 6,58 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekran yer alacak. İkinci nesil Kunlun Glass teknolojisiyle korunacak bu ekran yüksek yenileme hızları sayesinde kullanıcılara daha akıcı bir performans sunacak.

Karşılaştırma yaparsak, selefi Pura 80'de 6,6 inç boyutunda, 1,5K çözünürlük sunan, 120Hz yenileme hızına ve 1440 Hz PWM karartma desteğine sahip bir OLED panel kullanılmıştı. Bu nedenle, son anda farklı bir tercih yapılmazsa yeni modelin de benzer bir ekran özellikleriyle gelmesi muhtemel görünüyor.

Huawei Pura 90'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Şu an için resmi bir açıklama gelmese de, akıllı telefonda Kirin 9030 5G yongasının kullanılacağı ifade ediliyor. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, 2.75 GHz hızında bir adet, 2.27 GHz hızında dört adet ve 1.72 GHz hızında dört adet çekirdekten oluşuyor. Grafik tarafında ise Maleoon 935 birimi yer alıyor.

Bu donanım halihazırda Huawei Mate 80 Pro'da kullanılıyor. Oyun performansına baktığımızdaysa PUBG: Mobile, Call of Duty: Mobile, Fortnite ve Genshin Impact gibi oyunlarda akıcı bir deneyim sunabiliyor.

Huawei Pura 90'ın Kamerası Nasıl Olacak?

Huawei Pura 90, 1/1.28 inç sensör boyutuna ve 200 megapiksel çözünürlüğe sahip ilk Huawei modeli olacak. Bununla birlikte genel kamera kurulumunda ise 200 MP ana , 40 MP ultra geniş açı, 200 MP periskop telefoto, 50 MP ikinci zoom lens ve ikinci nesil multispektral sensörleri bulunacak.

Huawei Pura 90 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei, ülkemizde Pura serisi akıllı telefonları satıyor. Bu nedenle yaklaşan Pura 90 serisinin de Türkiye'ye gelmesi kuvvetle muhtemel. Öte yandan şu ana dek ortaya çıkan kaynaklar tanıtımın nisan ayında yapılacağını söylüyor. Tabii burada şirketin resmi açıklamasını beklemek daha mantıklı olacaktır.

Huawei Pura 90 Ne Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilindiği üzere Huawei Pura 80, 660 dolar seviyesinde bir fiyatla satışa sunulmuştu. Bu rakam, Türkiye’deki vergiler eklendiğinde yaklaşık 60 bin TL civarına denk geliyor. Huawei Pura 90'ın Çin’deki satış fiyatı ise yüksek ihtimalle 4.699 yuan seviyelerinde olacak. Bu da vergiler dahil yaklaşık 62 bin TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Huawei Mate 9 kullanmış biri olarak markaya karşı bir sempatim var. Bu nedenle Pura serisi de ilgimi çekiyor. Huawei Pura 90’ın sızdırılan teknik özelliklerine baktığımdaysa gerçekten üst düzey bir deneyim sunacağını düşünüyorum. Öte yandan, cihazın Google servislerini desteklememesi ise önemli bir dezavantaj. Bu noktada tercih kullanıcıya kalıyor. Google servisleri sizin için önemli değilse, akıllı telefon özellikle kamera tarafında beklentileri karşılayabilir.